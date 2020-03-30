Только 200 человек в день смогут возвращаться в Петербург из-за границы

Постановление гласит, что возвращение россиян в Москву возможно только через аэропорт «Шереметьево», причем не более 500 человек в сутки. В аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек за день.

Росавиация также сообщает, что с 20 марта на родину вернулись 155866 россиян, в том числе 14948 — из стран, с которыми было прекращено авиасообщение из-за распространения коронавируса.

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