Трое петербуржцев, помещенных в обсерваторный центр под Петербургом, объявили голодовку

В прошлую пятницу, 27 марта, Роспотребнадзор отчитался о задержании нарушителей карантина в МФЦ на улице Красного Текстильщика: двух женщин и одного мужчину арестовали и отправили на карантин в пансионат «Заря».

Один из задержанных, Михаил, прилетел 14 марта из Праги, где он проходил лечение в течение месяца. В России у него планировалась операция на сердце, а в апреле мужчина собирался поехать в Финляндию, поэтому ему пришлось подать документы на новый загранпаспорт. 19 марта ему пришла смс о том, что его документы оформлены и его ждут в МФЦ 27 марта в 15:00.

Одна из женщин, Татьяна, приехала в Петербург 15 марта на «Аллегро». По ее словам, она уточнила в поезде, нужно ли ей находится на самоизоляции и получила отрицательный ответ. Она получила аналогичное сообщение с приглашением явится в МФЦ в пятницу, 27 марта.

Третья участница голодовки, Анастасия, вернулась из Израиля 14 марта. Она заранее узнала о готовности своего паспорта и могла прийти за ним в любое время, но пришла в МФЦ к тому же времени, что Татьяна и Михаил.

У обеих женщин дома остались коты, но передать кому-либо ключи им не разрешают, а мужчина жалуется на проблемы с сердцем и отсутствие таблеток. Сколько ещё им предстоит провести в «Заре» — никто не сообщает, несмотря на то, что срок самоизоляции у всех троих закончился несколько дней назад.

Михаил сообщает, что он держит голодовку уже четвертый день. Вчера, по его словам, к нему приходил главврач, который сказал: «в Роспотребнадзоре совершили ошибку и не знают, что с вами делать. И вас может быть отпустят после первого анализа. Когда он будет готов — неизвестно».

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.