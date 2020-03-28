Беглов пригрозил уголовной ответственность за несоблюдение карантина во время недели каникул

Губернатор отметил, что Россия — единственная страна, которая обеспечила оплачиваемый отпуск на период ограничение и напомнил, что «за нарушение самоизоляции грозит ответственность, вплоть до уголовной».

По мнению градоначальника, полная самоизоляция — ключевая мера защиты от развития эпидемии на сегодняшний день.

«Уверен, что петербуржцам хватит здравого смысла, чтобы ответственно выполнить ограничительные условия. Каждый из нас отвечает не только за себя. Болезнь не щадит ни стариков, ни детей», — сказал Беглов и подчеркнул, как важно не допустить итальянский сценарий распространения коронавируса.

«Аргументы против режима самоизоляции могут приводить только безответственные и циничные люди. Политические и экономические интересы, которыми они руководствуются, делают их провокаторами», — заявил глава города Александр Беглов.

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