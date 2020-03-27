Уйдут ли петербургские компании на недельные «каникулы», объявленные президентом?

Александр Ким, CEO сервиса бронирования экскурсий по всему миру Sputnik8.com:

«Мы решили работать. У нас нет бюджета на путинские прихоти. Команда в рамках эксперимента предложила потестить 6-часовой рабочий день. В целом в туризме и без Путина грустная ситуация. Неделя выходных нужна тем, кто не может решать свои задачи удаленно, а мы успешно делаем это с 13 марта. Сейчас у нас работают отделы разработки, маркетинга, клиентского сервиса и работы с гидами».

Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency (TSN), член Cовета Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР):

«На следующей неделе мы в любом случае будем работать, и неважно, каким именно образом. Это не протест, а насущная необходимость выполнять свои обязательства эффективно и в срок перед клиентами, чьи проекты мы сейчас ведем. Такая последовательность и ответственность сейчас важна, как воздух. Стоит отметить, что услуги брендинга необходимы в период изменений и трансформации. Для многих компаний именно сейчас есть возможность занять новые ниши, заявить о себе или нарастить обороты».

Пока готовился материал, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами пояснил слова Владимира Путина: «Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму».