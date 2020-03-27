25 марта Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны в связи с пандемией коронавируса объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Предприниматели столкнулись с непониманием, что делать дальше — потому что им убытки в и так непростой ситуации никто не возместит. «Собака.ru» узнала у крупных и небольших компаний города, будут ли их сотрудники работать с 30 марта по 5 апреля.
Уйдут ли петербургские компании на недельные «каникулы», объявленные президентом?
Пресс-служба ВКонтакте: «Наша команда всегда была ориентирована на результат. Мы гибко подходим к рабочему графику, поэтому пару недель назад легко перешли на удаленный формат.
Каждый сотрудник вправе сам решить, как провести следующую неделю. Но с учетом того, что ВКонтакте как никогда важен для людей, наша команда чувствует ответственность перед пользователями и не останавливается в работе над важными сервисами для людей».
Юрий Щербук, глава медицинской службы компании «Газпром нефть»: «В соответствии с указом президента ожидается нерабочая неделя, но процессы непрерывного производства будут сохраняться под защитой соответствующих мер. Работа эта, безусловно, не может быть приостановлена, потому что она связана с управлением и регулированием очень важных производственных процессов, технологически непрерывных производственных циклов, и сохраняются те ключевые рабочие места и те ключевые ответственные сотрудники, которые сопровождают непрерывный цикл производства».
Источник в компании JetBrains: «Офис закрыт, на следующей неделе сотрудники по желанию и возможности будут работать из дома».
Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD: «BIOCAD обеспечивает непрерывный цикл производства препаратов для лечения социально значимых заболеваний, кроме того, в настоящее время мы работаем над разработкой мРНК-вакцины против коронавируса. Возможность остановить работу производства и лабораторий даже не рассматривается, мы просто не имеем на это права.
Что касается офисных сотрудников, то уже с 18 марта все переведены на удаленный формат и обеспечивают бесперебойную работу всех процессов из дома. Если говорить об инициативе президента сделать неделю каникул, то, если население отнесется серьезно, это, безусловно, поможет снизить риск массового заражения и нагрузку на систему здравоохранения. Но насколько действенной окажется эта мера, зависит уже от каждого из нас».
Фесенко Юлия, коммерческий директор агентства интегрированных коммуникаций Medialink: «Мы будем работать дистанционно, всегда на связи с клиентами и подрядчиками, всегда контролировать реализацию текущих проектов (их и сейчас очень много). Если у кого-то из клиентов возникнет необходимость внесения коррективов в маркетинговой стратегии, мы будем помогать в реализации этой задачи оптимальной рабочей группой. Кто-то из коллег, безусловно, сможет отдохнуть».
Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса»:
«Мы — компания круглосуточной работы. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям, оставшимся в четырех стенах. Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и так далее.
И эти полторы недели показали, что мы способны практически всё делать удаленно. В некоторых случаях — даже более эффективно. И сейчас самое время использовать весь наш потенциал. Поэтому «Яндексу» нужно в эти дни работать. Работать ещё больше и ещё лучше».
Александр Ким, CEO сервиса бронирования экскурсий по всему миру Sputnik8.com:
«Мы решили работать. У нас нет бюджета на путинские прихоти. Команда в рамках эксперимента предложила потестить 6-часовой рабочий день. В целом в туризме и без Путина грустная ситуация. Неделя выходных нужна тем, кто не может решать свои задачи удаленно, а мы успешно делаем это с 13 марта. Сейчас у нас работают отделы разработки, маркетинга, клиентского сервиса и работы с гидами».
Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency (TSN), член Cовета Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР):
«На следующей неделе мы в любом случае будем работать, и неважно, каким именно образом. Это не протест, а насущная необходимость выполнять свои обязательства эффективно и в срок перед клиентами, чьи проекты мы сейчас ведем. Такая последовательность и ответственность сейчас важна, как воздух. Стоит отметить, что услуги брендинга необходимы в период изменений и трансформации. Для многих компаний именно сейчас есть возможность занять новые ниши, заявить о себе или нарастить обороты».
Пока готовился материал, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами пояснил слова Владимира Путина: «Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму».
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