«Ночлежка» обратилась к правительству с просьбой позаботиться о бездомных людях во время пандемии

Сотрудники «Ночлежки» предложили развернуть в Петербурге и Москве дополнительные временные пункты обогрева, в которых бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей.

«Эти меры нужны, чтобы люди, которые живут на улице, имели возможности укрыться, переждать пандемию и получить помощь врачей, если она понадобится. Среди бездомных много пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Они не могут соблюдать режим самоизоляции, поскольку у них нет места, где они могли бы остаться», — говорят в «Ночлежке».

Также волонтеры организации просят смягчить условия, на которых люди могут попасть в петербургские дома ночного пребывания в московские круглосуточные приюты Центра социальной адаптации — в настоящий момент для этого необходимо иметь при себе паспорт, действующую регистрацию или, в случае в ЦСА, паспорт с последней регистрацией в Москве.

«Одна из основных причин бездомности — трудовая миграция. Это значит, что на улицах обоих городов оказываются тысячи людей из других регионов, кто-то остается вовсе без документов, у кого-то сохраняется регистрация в родном городе. Именно поэтому мы попросили коллег отказаться от жестких правил заселения на время пандемии. Сейчас особенно важно, чтобы любой человек смог переждать угрозу заражения в безопасности», — объясняют в «Ночлежке».

Обращение от петербургского отделения «Ночлежки» направлено в адрес Комитета по социальной политике, Межведомственного координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции и губернатора Петербурга Александра Беглова. В Москве письма направлены руководителю Центра социальной адаптации имени Глинки (ЦСА) и руководителю Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.