Благотворительная организация «Ночлежка» обратилась к правительствам Петербурга и Москвы с просьбой позаботиться о бездомных людях во время пандемии коронавируса Covid-2019. «Сейчас особенно важно, чтобы любой человек смог переждать угрозу заражения в безопасности», — напоминают в организации.
«Ночлежка» обратилась к правительству с просьбой позаботиться о бездомных людях во время пандемии
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Фото Евфросинии Капустиной для "Ночлежки"
Сотрудники «Ночлежки» предложили развернуть в Петербурге и Москве дополнительные временные пункты обогрева, в которых бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей.
«Эти меры нужны, чтобы люди, которые живут на улице, имели возможности укрыться, переждать пандемию и получить помощь врачей, если она понадобится. Среди бездомных много пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Они не могут соблюдать режим самоизоляции, поскольку у них нет места, где они могли бы остаться», — говорят в «Ночлежке».
Также волонтеры организации просят смягчить условия, на которых люди могут попасть в петербургские дома ночного пребывания в московские круглосуточные приюты Центра социальной адаптации — в настоящий момент для этого необходимо иметь при себе паспорт, действующую регистрацию или, в случае в ЦСА, паспорт с последней регистрацией в Москве.
«Одна из основных причин бездомности — трудовая миграция. Это значит, что на улицах обоих городов оказываются тысячи людей из других регионов, кто-то остается вовсе без документов, у кого-то сохраняется регистрация в родном городе. Именно поэтому мы попросили коллег отказаться от жестких правил заселения на время пандемии. Сейчас особенно важно, чтобы любой человек смог переждать угрозу заражения в безопасности», — объясняют в «Ночлежке».
Обращение от петербургского отделения «Ночлежки» направлено в адрес Комитета по социальной политике, Межведомственного координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции и губернатора Петербурга Александра Беглова. В Москве письма направлены руководителю Центра социальной адаптации имени Глинки (ЦСА) и руководителю Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Напомним, с 17 марта работа части проектов благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, приостановлена «из соображений безопасности», связанных с пандемией коронавируса Covid-2019. Закрыты Консультационная служба, Культурная прачечная, Пункт выдачи, Душевая и группы поддержки.
В Петербурге «Ночлежка» запустила акцию ко Дню бездомного человека, который ежегодно проходит в последнее воскресенье марта. Совместно с вьетнамским street-food JolyWoo они меняют продукты первой необходимости на тарелку горячего фо-бо.
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