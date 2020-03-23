«Почта России» снизила стоимость курьерской доставки. Кроме того, посылку или любое другое отправление доставят из отделения до дома, используя бесконтактную передачу — в рамках профилактики коронавируса.
«Почта России» снизила стоимость курьерской доставки для профилактики коронавируса
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России», доставку мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 килограмм, за исключением отправлений с наложенным платежом, можно будет оформить с 24 марта в мобильном приложении или на сайте. Услугой смогут воспользоваться жители городов-миллионников и 500-тысячников. С 8 апреля «Почта России» также откроет доставку из отделений до дома посылок весом до 31 килограмм. При этом стоимость курьерской доставки будет снижена почти в два раза — со 199 до 100 рублей.
«Почта наращивает и объем услуг доставки, при этом все курьеры на предстоящей неделе пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери». Клиентам предложено чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок. В сложившейся ситуации компания использовала все возможные каналы оповещения клиентов для призыва пользоваться именно цифровыми сервисами, тем самым снижая трафик в отделения», — говорят представители «Почты России».
В данный момент «Почта России» стремится максимально «оцифровать» привычный набор услуг, запустив цифровые дистанционные сервисы — заказ доставки посылки домов, отправку онлайн, используя простую электронную подпись, оформляя электронные заказные письма и подписки на печатные издания, а также подключая абонементный ящик. Полный список услуг и то, как их получить дистанционно, можно посмотреть на официальном сайте.
21 марта «Почта России» также приостановила прием международных отправлений, адресованных в государства, которые временно прекратили обработку международной почты — это Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановые Острова, Французская Полинезия, Ливана, Филиппины, Мальдивы, Острова Пасхи (Чили), Мьянма, Эквадор. «Стоит отметить, что в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления», — напоминают в «Почте России».
Напомним, «Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно только приложение для iOS. Адресант сможет оформить отправление, оплатить его онлайн и сдать без очереди, зная только номер телефона получателя — и посылка придет ему в отделение «до востребования». Ранее «Почта России» впервые с 2016 года сократила сроки доставки посылок. Новые нормативы распространяются на 7800 направлений — по ним посылка дойдет от отправителя до адресата за 2-8 суток.
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