«Почта России» снизила стоимость курьерской доставки для профилактики коронавируса

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России», доставку мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 килограмм, за исключением отправлений с наложенным платежом, можно будет оформить с 24 марта в мобильном приложении или на сайте. Услугой смогут воспользоваться жители городов-миллионников и 500-тысячников. С 8 апреля «Почта России» также откроет доставку из отделений до дома посылок весом до 31 килограмм. При этом стоимость курьерской доставки будет снижена почти в два раза — со 199 до 100 рублей.

«Почта наращивает и объем услуг доставки, при этом все курьеры на предстоящей неделе пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери». Клиентам предложено чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок. В сложившейся ситуации компания использовала все возможные каналы оповещения клиентов для призыва пользоваться именно цифровыми сервисами, тем самым снижая трафик в отделения», — говорят представители «Почты России».

В данный момент «Почта России» стремится максимально «оцифровать» привычный набор услуг, запустив цифровые дистанционные сервисы — заказ доставки посылки домов, отправку онлайн, используя простую электронную подпись, оформляя электронные заказные письма и подписки на печатные издания, а также подключая абонементный ящик. Полный список услуг и то, как их получить дистанционно, можно посмотреть на официальном сайте.