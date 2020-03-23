В Киеве из-за карантина закрыли метро. Вот как изменилась жизнь более 3 млн жителей

Заболевших в стране немного, и преимущественно это не Киев, а Черниговская область. В целом в городе спокойно. Первые дни никто не придавал значения вирусу.
Первое, что у нас отменили — общественные мероприятия и концерты, это случилось еще 13 марта. Это сильно отразилось на мне и других людях из сферы, а остальные отнеслись с пониманием. Паники нет, полки в магазинах не пустеют, туалетную бумагу не скупают. Маски и антисептики сложно найти, и они немного поднялись в цене, но не запредельно.
После запрета на мероприятия закрыли школы и другие образовательные учреждения, многие стали переходить на удаленку. Сейчас открыты только супермаркеты, банки и заправки. Кафе, рестораны, бары тоже закрыты, но работают на вынос и доставку. 18 марта, закрыли метро, и я слышала, что для кого-то это стало проблемой: обычно путь с одного берега Днепра на другой преодолевают на метро. Из-за этого возникла большая нагрузка на общественный транспорт, но с этим справились. Транспортного коллапса у нас нет, но неудобства, конечно, есть. (этот материал готовился до перехода на пропускной режим в общественном транспорте — Прим. ред)
Все относятся к этим мерам спокойно, с пониманием. Мы видим, что случилось в Италии — когда началась эпидемия, там проходила неделя моды. Почему её не отменили и не приняли никаких мер — непонятно. По-моему, лучше перестраховаться. Переживают владельцы малого бизнеса, на них это отразится, но государство пообещало налоговые каникулы, чтобы облегчить им жизнь. Также государство пообещало не начислять штрафы за просрочку кредитных платежей.
У меня сейчас оплачиваемый отпуск, потому что я светский фотограф. Работы нет: со мной рассчитались и отправили домой. Но у меня есть возможность халтурить, например, обрабатывать фотографии. В моей сфере бывают такие периоды, когда ничего не происходит. А так, наверное, я спать больше стала.
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