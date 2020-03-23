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В Киеве из-за карантина закрыли метро. Вот как изменилась жизнь более 3 млн жителей

Слухи о закрытии метро в Москве появлялись в медиа так часто, что Сергей Собянин публично назвал это «чушью», пообещав, что «при любой ситуации [московское] метро будет работать». В Петербурге хоть и запретили собираться больше 50 человек, об ограничениях на транспорт речи не идет. Тем временем в Киеве жесткий карантин: 17 марта полностью закрыли метро, а с 23 марта проезд в общественном транспорте допускается только по пропускам. «Собака.ru» поговорила с тремя киевлянками и узнала, как выживает столичный город. 

(этот материал готовился до перехода Киева на пропускной режим в общественном транспорте 23 марта — Прим. ред)

Олеся (имя изменено по просьбе героини) 

Светский фотограф

 

Заболевших в стране немного, и преимущественно это не Киев, а Черниговская область. В целом в городе спокойно. Первые дни никто не придавал значения вирусу.  

Первое, что у нас отменили — общественные мероприятия и концерты, это случилось еще 13 марта. Это сильно отразилось на мне и других людях из сферы, а остальные отнеслись с пониманием. Паники нет, полки в магазинах не пустеют, туалетную бумагу не скупают. Маски и антисептики сложно найти, и они немного поднялись в цене, но не запредельно. 

После запрета на мероприятия закрыли школы и другие образовательные учреждения, многие стали переходить на удаленку. Сейчас открыты только супермаркеты, банки и заправки. Кафе, рестораны, бары тоже закрыты, но работают на вынос и доставку. 18 марта, закрыли метро, и я слышала, что для кого-то это стало проблемой: обычно путь с одного берега Днепра на другой преодолевают на метро. Из-за этого возникла большая нагрузка на общественный транспорт, но с этим справились. Транспортного коллапса у нас нет, но неудобства, конечно, есть. (этот материал готовился до перехода на пропускной режим в общественном транспорте — Прим. ред)

Все относятся к этим мерам спокойно, с пониманием. Мы видим, что случилось в Италии — когда началась эпидемия, там проходила неделя моды. Почему её не отменили и не приняли никаких мер — непонятно. По-моему, лучше перестраховаться. Переживают владельцы малого бизнеса, на них это отразится, но государство пообещало налоговые каникулы, чтобы облегчить им жизнь. Также государство пообещало не начислять штрафы за просрочку кредитных платежей.

У меня сейчас оплачиваемый отпуск, потому что я светский фотограф. Работы нет: со мной рассчитались и отправили домой. Но у меня есть возможность халтурить, например, обрабатывать фотографии. В моей сфере бывают такие периоды, когда ничего не происходит. А так, наверное, я спать больше стала. 

 

Лана Малкус

Арт-директорка

 

 

У нас очень быстро все произошло. Из Европы стали приходить новости о росте заболеваемости, а потом за один день наш Кабмин постановил закрыть авиасообщение. На следующий день в Киеве ввели карантин: закрыли кинотеатры и все общественные места, запретили мероприятия численностью более 60 человек. Сейчас весь общепит работает до девяти вечера, только на вынос или доставку, даже в «Макдональдс». Это смешно, потому что можно сесть за столик на улице и заказать доставку. Быстро среагировали, я не думала, что так будут развиваться события. В Киеве был только один заболевший, когда это случилось. 

Закрыли метро, в наземный транспорт пускают только по десять человек (этот материал готовился до перехода на пропускной режим в общественном транспорте — Прим. ред). Людей очень мало на улицах, все держатся на расстоянии друг от друга, но машин по-прежнему много. 

Я собираюсь в ближайшее время купить перцовый баллончик, потому что не у всех была финансовая подушка и неизвестно, чем это закончится. Сейчас все на позитиве, много шутят в соцсетях, в магазинах всего хватает, есть только проблемы с масками и одноразовыми перчатками, туалетной бумаги хватает. Я думала, что будут сумасшедшие очереди, но их нет. 

Карантин пока объявили до 3 апреля и все настроились эти две недели ждать. Но мы понимаем, что это продлится не две недели, а намного больше. Все пока очень спокойно реагируют. И даже те, у кого свои бренды, кафешки — закрылись в ожидании. Транспортного коллапса нет — людям особо некуда ездить, есть такси. Но горожане и правда берегут себя и стараются сидеть дома, даже нет пробок в центре. 

Я работаю арт-директором в заведении, где проходят вечеринки, и сейчас работы не будет. И зарплаты тоже. Я понимаю владельцев заведений в этом плане. Но у меня есть запасы денег, поэтому я занимаюсь саморазвитием, закрываю дела, на которые раньше не хватало времени. Читаю много книг, встречаюсь с друзьями. Даже как-то веселее стало. Если до вас доходят слухи, что в Киеве все уныло — это неправда. Все хорошо. 

 

Мария Калиновская

Стилистка

 

В конце января на работе девочки читали о вспышке вируса в Китае. Мы тогда не обратили внимания, а потом стало появляться все больше и больше новостей, а на работе пошел сильный отток посетителей. Мы подумали, что это может быть связано с коронавирусом. За полторы недели до введения карантина все жили своей жизнью, и никто особо не переживал. А на этой неделе все закрылось, официально теперь работают только продуктовые, стараются закрыть все места, в которых могут скапливаться люди. 

Мне не кажется, что это жесткие меры, особенно если мир хочет справиться с пандемией. Все послушали постановление Кабмина и не запарились: многие тусуются, встречаются с друзьями. Хотя закрытие метро, я думаю, сдерживает основную массу людей, которые хотят погулять. Ездит только наземный транспорт, его стало гораздо меньше. Постановление предписывает пускать в автобусы и маршрутки только по десять человек, но это, конечно, не соблюдается — пускают больше, хоть и не набивают битком (этот материал готовился до перехода на пропускной режим в общественном транспорте — Прим. ред).

Сейчас я сижу без работы — это основная перемена. Не занимаюсь спортом, потому что в зал не пойти. Не могу свободно видеться с друзьями. Но ничего ужасного не произошло пока. 

Никита Пахарев,
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