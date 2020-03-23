В Киеве из-за карантина закрыли метро. Вот как изменилась жизнь более 3 млн жителей

У нас очень быстро все произошло. Из Европы стали приходить новости о росте заболеваемости, а потом за один день наш Кабмин постановил закрыть авиасообщение. На следующий день в Киеве ввели карантин: закрыли кинотеатры и все общественные места, запретили мероприятия численностью более 60 человек. Сейчас весь общепит работает до девяти вечера, только на вынос или доставку, даже в «Макдональдс». Это смешно, потому что можно сесть за столик на улице и заказать доставку. Быстро среагировали, я не думала, что так будут развиваться события. В Киеве был только один заболевший, когда это случилось.

Закрыли метро, в наземный транспорт пускают только по десять человек (этот материал готовился до перехода на пропускной режим в общественном транспорте — Прим. ред). Людей очень мало на улицах, все держатся на расстоянии друг от друга, но машин по-прежнему много.

Я собираюсь в ближайшее время купить перцовый баллончик, потому что не у всех была финансовая подушка и неизвестно, чем это закончится. Сейчас все на позитиве, много шутят в соцсетях, в магазинах всего хватает, есть только проблемы с масками и одноразовыми перчатками, туалетной бумаги хватает. Я думала, что будут сумасшедшие очереди, но их нет.

Карантин пока объявили до 3 апреля и все настроились эти две недели ждать. Но мы понимаем, что это продлится не две недели, а намного больше. Все пока очень спокойно реагируют. И даже те, у кого свои бренды, кафешки — закрылись в ожидании. Транспортного коллапса нет — людям особо некуда ездить, есть такси. Но горожане и правда берегут себя и стараются сидеть дома, даже нет пробок в центре.

Я работаю арт-директором в заведении, где проходят вечеринки, и сейчас работы не будет. И зарплаты тоже. Я понимаю владельцев заведений в этом плане. Но у меня есть запасы денег, поэтому я занимаюсь саморазвитием, закрываю дела, на которые раньше не хватало времени. Читаю много книг, встречаюсь с друзьями. Даже как-то веселее стало. Если до вас доходят слухи, что в Киеве все уныло — это неправда. Все хорошо.