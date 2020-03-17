Правительство объявило о введении мер поддержки населения и бизнеса России на время пандемии коронавируса

Так, Банк России продолжит обеспечивать рынки рублевой и валютной ликвидностью. Авиационную отрасль поддержат путем отсрочки взыскания налоговых платежей. К банкам также будут смягчены требования — для того, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

Кроме того, правительство России утвердит обновленный список системно значимых компаний, а существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены — как и программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Отсрочку введут и для арендаторов государственного или муниципального имущества — на срок до трех месяцев. Отмечается, что при необходимости он будет продлен.

Изменится и поход к государственным контрактам поставки — так как обеспечение стабильной работы торговой отрасли правительство считает ключевой задачей. Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении «зеленого коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

Для того, чтобы поддержать население страны в период всемирной пандемии коронавируса, правительство вводит выплаты по больничным тем россиянам, которые оказались на обязательном карантине. Выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет, которые окажут поддержку семьям в непростой жизненной ситуации, начнутся в июле 2020 года.

«Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий», — отмечается на сайте правительства России.

Напомним, ранее правительство России обнародовало антикризисный план по борьбе с коронавирусом Covid-19 и его последствиями в стране. Так, для его реализации будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, а также выстроена система онлайн-оповещения россиян о ситуации с вирусом.