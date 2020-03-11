Материнский капитал в России начнут начислять автоматически

После рождения ребенка в Пенсионный фонд России поступят данные из Единого реестра записей актов гражданского состояния со всеми необходимыми сведениями о ребенке и его родителях. После проверки и в случае, если никаких ограничений для начисления средств нет, сертификат на материнский капитал будет оформлен автоматически.

Об оформлении сертификата родителей уведомят через личный кабинет на портале «Госуслуги», либо через контактный номер. Оформлять личное заявление на получение материнского капитала все-таки придется — но только в том случае, если родители ребенка не зарегистрированы на «Госуслугах» или сведений о ребенке нет в Едином реестре.

«Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия. Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Такую задачу, максимально упростить процедуры получения материнского капитала, ставил перед нами президент», — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Напомним, 20 февраля депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли закон о расширении программы материнского капитала. Теперь маткапитал будут выплачивать также после рождения первого ребенка. С распоряжением расширить программу материнского капитала президент России Владимир Путин выступил 15 января 2020 года.