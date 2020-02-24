Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что татуировки – это «крайняя степень язычества», «примитивная, туземная мода». В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что татуировки нужно запретить.
«Крайняя степень язычества»: депутат Онищенко заявил, что татуировки нужно запретить
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Фото: Shutterstock
«Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять?», – отмечает Онищенко. По его мнению, ребенок должен смотреть на «тело матери нежное», а не на «прикроватный коврик с арабесками». Более тяжелым проявлением «духовного интеллектуального кризиса» он назвал изображение неких чудовищ на теле. «Вообще все эти татуировки нужно запрещать», —подытожил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Онищенко.
Помимо этого, Онищенко беспокоится за здоровье любителей татуировок, аргументируя свое мнение тем, что любое проникновение в кожный покров нарушает его структуру и состав, а также есть риск заражения.
Напомним, что летом 2019 года стало известно отношение россиян к татуировкам. Выяснилось, что у большинства опрошенных (88%) татуировки отсутствуют. При этом всего лишь 27% респондентов осуждают людей с татуировками, а 58% относятся к ним нейтрально. Стереотипы о том, что наличие татуировок говорит о криминальном прошлом, тоже потеряли свою актуальность – лишь 27% так считают.
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