«Крайняя степень язычества»: депутат Онищенко заявил, что татуировки нужно запретить

«Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять?», – отмечает Онищенко. По его мнению, ребенок должен смотреть на «тело матери нежное», а не на «прикроватный коврик с арабесками». Более тяжелым проявлением «духовного интеллектуального кризиса» он назвал изображение неких чудовищ на теле. «Вообще все эти татуировки нужно запрещать», —подытожил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Онищенко.