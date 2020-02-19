Правительство России временно запретило въезд в страну туристам из Китая. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин — запрет вводится «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».
Правительство России временно запретило въезд в страну туристам из Китая
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Robert Wei / Shutterstock.com
Запрет на въезд в Россию вводится с 20 февраля для граждан Китая, которые посещают страну в любых целях — в том числе туристических, деловых, учебных или частных. Также правительство с 19 февраля временно приостановило оформление документов, необходимых для въезда в Россию гражданам Китая — в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений и разрешений на привлечение иностранных работников.
Ассоциация туроператоров России уже подсчитала возможные убытки. Так, за период с февраля по март бизнес может потерять 2,8 миллиарда рублей. Если защитные меры, направленные на сдерживание коронавируса, не будут сняты до лета — сумма убытков составит более 30 миллиардов рублей. По данным ассоциации, в 2019 году Россию посетили 1,5 миллионов туристов из КНР — из них 750 тысяч приехали именно в Петербург и Москву.
«О потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля-начала мая. То есть, скорее всего, в апреле китайских туристов в России по-прежнему не будет, а туроператорам придется искать возможность заполнить пустующие емкости другими интуристами. При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма в этом случае могут составить 31,2 миллиард рублей неполученных доходов за май-сентябрь», — говорят в Ассоциации туроператоров России.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань.
Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин. Главной задачей на сегодняшний день президент КНР Си Цзипинь считает сдерживание распространения болезни.
Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Оно образовано от словосочетания coronavirus disease 2019 и необходимо для того, чтобы избежать использования других, более неточных наименований. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
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