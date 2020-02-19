Запрет на въезд в Россию вводится с 20 февраля для граждан Китая, которые посещают страну в любых целях — в том числе туристических, деловых, учебных или частных. Также правительство с 19 февраля временно приостановило оформление документов, необходимых для въезда в Россию гражданам Китая — в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений и разрешений на привлечение иностранных работников.

Ассоциация туроператоров России уже подсчитала возможные убытки. Так, за период с февраля по март бизнес может потерять 2,8 миллиарда рублей. Если защитные меры, направленные на сдерживание коронавируса, не будут сняты до лета — сумма убытков составит более 30 миллиардов рублей. По данным ассоциации, в 2019 году Россию посетили 1,5 миллионов туристов из КНР — из них 750 тысяч приехали именно в Петербург и Москву.

«О потенциальном восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля-начала мая. То есть, скорее всего, в апреле китайских туристов в России по-прежнему не будет, а туроператорам придется искать возможность заполнить пустующие емкости другими интуристами. При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма в этом случае могут составить 31,2 миллиард рублей неполученных доходов за май-сентябрь», — говорят в Ассоциации туроператоров России.