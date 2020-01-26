Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин – священник Русской православной церкви, протоиерей и настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он родился в 1968 в Москве в семье в семье советского ученого, профессора-агностика Анатолия Федоровича Чаплина. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию.

С 2009 года по 2015 года он являлся председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, до 2017 был членом Общественной палаты Российской Федерации. С 2017 года — член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.