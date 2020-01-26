Сегодня, 26 января, у Никитских ворот московского храма святого Феодора Студита умер протоирей Всеволод Чаплин, где он был настоятелем. Об этом рассказали «Интерфаксу» прихожане.
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
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Фото: Википедия
В пресс-службе храма эту информацию подтвердили ТАСС. «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — уточнили они.
«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — сообщил один из очевидцев, прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.
Всеволод Чаплин – священник Русской православной церкви, протоиерей и настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он родился в 1968 в Москве в семье в семье советского ученого, профессора-агностика Анатолия Федоровича Чаплина. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию.
С 2009 года по 2015 года он являлся председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, до 2017 был членом Общественной палаты Российской Федерации. С 2017 года — член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси.
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