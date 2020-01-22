Летом 2019 года петербурженка Екатерина начала готовить для всех нуждающихся из спасенной еды прямо на своей кухне. Подробно об этом мы рассказывали здесь. Когда масштабы производства доросли до 500 кг в неделю, девушка решила открыть заведение, в котором любой желающий сможет получить бесплатный обед, одежду, гигиенические принадлежности, психологическую помощь или услугу парикмахера. «Собака.ru» Екатерина рассказала, как это место будет окупаться и почему для того, чтобы кормить нуждающихся, мотивация не нужна.
На улице Декабристов появилось заведение, в котором любой нуждающийся может бесплатно получить еду или одежду. Как это устроено?
Теперь у твоего проекта «История одной кухни» есть собственное помещение. Где оно находится и как устроено?
Я сняла два больших зала в доме на Декабристов 44, мы только что закончили в них ремонт. На третьем этаже – кухня, раздача еды с собой, диванчик для ожидающих, стеллаж с предметами гигиены, кухонными принадлежностями и посудой, рейлы с одеждой – все это можно уносить бесплатно, но администратор следит, чтобы один человек не забирал слишком много. Также есть отдельный кабинет, где можно получить психологическую помощь, сделать маникюр или стрижку – работать будут специалисты-волонтеры.
Уже сейчас к нам можно приходить в понедельник и пятницу в определенное время по предварительной записи по телефону или через страницу в Instagram @istoria1kuhni. В крайнем случае, если у человека нет телефона, то он может прийти, записаться и вернуться на следующий день. Желающие помочь уже могут приносить нам любые продукты, кроме мяса и рыбы, чистую одежду и обувь, любые средства гигиены, даже открытые. Администраторами будут работать люди с инвалидностями – они, конечно, смогут получать зарплату.
На четвертом этаже – место для мероприятий, там будут проходить лекции, вечеринки, фотосессии, начнут работать психологи, а деньги пойдут в пользу проекта. Я рассчитываю, что с 1 апреля «Кухня» сможет существовать без донатов, а к концу 2020-го заработает полмиллиона рублей – примерно столько мне пожертвовали за все время существования проекта. Эти деньги я хочу вернуть в благотворительность – то есть отдать другим фондам.
Насколько это реалистичный план?
Вполне реалистичный – мне нужно зарабатывать 3 500 рублей в день, договоренности по мероприятиям у нас уже есть, плюсом мы можем предлагать кейтеринг. Мне кажется, для большого помещения в центре с белыми стенами, фотооборудованием, 50 посадочными местами и проектором это вполне реальная сумма. Я вижу, что у людей есть потребность делать хорошие дела: поэтому если у них будет возможность сходить на лекцию за 300 рублей и знать, что на эти деньги накормили пять голодающих, то они захотят сделать выбор в нашу пользу. На зарплаты людей с инвалидностями я попробую получить грант. Плюс я договариваюсь с бизнесом: официально можно часть налогов отдавать благотворительной организации.
Скольких людей вы планируете кормить?
Конкретных целей в килограммах еды у меня нет: я буду кормить столько людей, сколько ко мне обратится, и буду продолжать искать нуждающихся.
Как родилась идея открыть это заведение?
С лета 2019 года я дважды в неделю готовила еду для всех нуждающихся на собственной кухне, в ноябре 2019-го объем дошел до 500 кг в неделю, всего за месяц я раздала две тонны. Был день, когда хотелось все бросить. Я тогда отравилась в одном из сетевых ресторанов, ночью мне было плохо, а на следующее утро нужно было готовить – и выбора не было, «Ночлежка» и куча людей ждали от меня еды. В четыре часа ночи я сидела на кухне совершенно без сил и понимала, что через 12 часов все уже должно быть готово. Я подумала: «Все, больше я так не могу», и в эту секунду, как в фильме, мне на карту пришло 50 000 рублей.
Это придало сил, и я задумалась о том, что меня в проекте бесит. Поняла, что достало жить в завалах и то, что у меня дома постоянно есть малознакомые люди-волонтеры. Стало ясно, что если эти проблемы исправить, то можно продолжать делать свое дело. Тогда решила, что нужно искать помещение, а перевод дал уверенность, что деньги получится собрать.
Чтобы открыть такое место, нужно не так-то и много: я в свое время запускала несколько кофеен и знаю, что сколько стоит. После составления бизнес-плана я объявила в Instagram сбор на 170 000 и собрала эти деньги за четыре дня. Переводы были от 10 рублей до 50 000 – всего человек 500-600. А еще люди начали писать, что помогут с ремонтом и стройматериалами, так что сомнения окончательно отпали.
Я довольно быстро нашла это помещение, его хозяева не против социального проекта, наоборот – когда узнали, обрадовались и сказали, что принесут нам свою ненужную одежду.
Где ты берешь продукты и вещи?
Вещи отдают подписчики, а готовлю я из спасенной еды – то есть той, которую собирались выбросить из-за «потери товарного вида». Я приходила в овощные лавки и просила отдавать мне фрукты и овощи до того, как они окажутся в помойке. Сначала я договорилась с семью лавками, потом на меня стали выходить несетевые магазины и самостоятельно отдавать продукты, периодически звонят предприятия, которые закрываются, и просят срочно вывести, например, 100 кг муки. Иногда приготовленную еду вечерами отдают столовые.
Люди, которым ты помогаешь – кто они?
Я регулярно отдаю еду автобусу «Ночлежки», а еще постоянно помогаю примерно 50 людям. Лишних вопросов не задаю – если человек пришел, значит ему действительно нужно. Для меня важно, чтобы люди не чувствовали шейминга и понимали, что они не должны никому ничего доказывать. Фильтр у меня всего один: еду не получит тот, кто ведет себя плохо и грубо. Ко мне приходили люди с радикально отличающимися от моих взглядами на жизнь, и это абсолютно нормально. Во время общей работы и еды люди мирятся.
Кроме тех, кто может прийти к тебе сам, ты помогаешь людям, которые из-за проблем со здоровьем из дома выйти не могут?
Мы нашли людей с проблемами с передвижением и запустили доставку еды для них: я писала посты с просьбой рассказать мне о таких. Есть люди после операций, которые временно оказались обездвиженными, а из больницы их уже выписали, пожилые, люди с ментальными проблемами. Например, перед новым годом мне рассказали о девушке с ДЦП, маме которой 70 лет – тот еще тандем. Сейчас я сама помогаю пяти таким людям, и еще 16 ушли на попечение волонтерам. Многие писали мне, что у них нет ресурсов помогать в таком же объеме, в каком это делаю я, но они могут, скажем, кормить регулярно одного-двух. Тогда я соединяла их с тем, кому такая помощь была нужна. Мне нравится, что проект может работать и без меня. В любом доме Петербурга есть минимум одна семья, которая недоедает, и минимум одна семья, которая выбрасывает продукты. И главная проблема – что они не знают друг о друге. Поэтому социальный капитал, который есть у меня, – это очень важная вещь.
В комментариях к твоим постам в Instagram всегда много не только поддержки, но и негатива и претензий в твой адрес. Как ты думаешь, с чем это связано?
Я не вписываюсь ни в один из стереотипов, благодаря которому люди бы поняли, почему я занимаюсь этим проектом. Кто-то думает, что я православная, кто-то – что я жена мецената, которой скучно, кто-то – что я многодетная мать, которая уже воспитала детей и решила накормить всех остальных. А мне 31 год, я не верующая, у меня нет мужа, семью я заводить не собираюсь и к элите не отношусь – бывало, что мне и самой есть было нечего. Поэтому люди часто ищут подвох. А мне вообще не кажется, что для того, чтобы кормить нуждающихся, нужна мотивация. Разве она нужна для того, чтобы на улице вызвать скорую человеку с инфарктом? Это тоже самое, только с другой длительность. Голодающие от меня чуть дальше и умирают чуть медленнее – но они ведь все равно умирают. Если я знаю об этом, то не могу не помочь.
Чтобы помочь Екатерине или получить бесплатную еду, можно написать ей «ВКонтакте» или в Instagram.
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