На улице Декабристов появилось заведение, в котором любой нуждающийся может бесплатно получить еду или одежду. Как это устроено?

Теперь у твоего проекта «История одной кухни» есть собственное помещение. Где оно находится и как устроено?

Я сняла два больших зала в доме на Декабристов 44, мы только что закончили в них ремонт. На третьем этаже – кухня, раздача еды с собой, диванчик для ожидающих, стеллаж с предметами гигиены, кухонными принадлежностями и посудой, рейлы с одеждой – все это можно уносить бесплатно, но администратор следит, чтобы один человек не забирал слишком много. Также есть отдельный кабинет, где можно получить психологическую помощь, сделать маникюр или стрижку – работать будут специалисты-волонтеры.

Уже сейчас к нам можно приходить в понедельник и пятницу в определенное время по предварительной записи по телефону или через страницу в Instagram @istoria1kuhni. В крайнем случае, если у человека нет телефона, то он может прийти, записаться и вернуться на следующий день. Желающие помочь уже могут приносить нам любые продукты, кроме мяса и рыбы, чистую одежду и обувь, любые средства гигиены, даже открытые. Администраторами будут работать люди с инвалидностями – они, конечно, смогут получать зарплату.

На четвертом этаже – место для мероприятий, там будут проходить лекции, вечеринки, фотосессии, начнут работать психологи, а деньги пойдут в пользу проекта. Я рассчитываю, что с 1 апреля «Кухня» сможет существовать без донатов, а к концу 2020-го заработает полмиллиона рублей – примерно столько мне пожертвовали за все время существования проекта. Эти деньги я хочу вернуть в благотворительность – то есть отдать другим фондам.

Насколько это реалистичный план?

Вполне реалистичный – мне нужно зарабатывать 3 500 рублей в день, договоренности по мероприятиям у нас уже есть, плюсом мы можем предлагать кейтеринг. Мне кажется, для большого помещения в центре с белыми стенами, фотооборудованием, 50 посадочными местами и проектором это вполне реальная сумма. Я вижу, что у людей есть потребность делать хорошие дела: поэтому если у них будет возможность сходить на лекцию за 300 рублей и знать, что на эти деньги накормили пять голодающих, то они захотят сделать выбор в нашу пользу. На зарплаты людей с инвалидностями я попробую получить грант. Плюс я договариваюсь с бизнесом: официально можно часть налогов отдавать благотворительной организации.