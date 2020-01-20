Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Юрий Чайка занимал пост генерального прокурора России с июня 2006 года, Игорь Краснов являлся заместителем председателя Следственного комитета с 2016-го. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате парламента, освобождение Чайки от должности и назначение Игоря Краснова Совет Федерации планирует рассмотреть 22 января.