Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Пост может занять замглавы Следственного комитета Игорь Краснов — его кандидатура внесена на рассмотрение Совета Федерации.
Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора России
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Фото: kremlin.ru
«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сообщили в пресс-службе главы государства.
Юрий Чайка занимал пост генерального прокурора России с июня 2006 года, Игорь Краснов являлся заместителем председателя Следственного комитета с 2016-го. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в верхней палате парламента, освобождение Чайки от должности и назначение Игоря Краснова Совет Федерации планирует рассмотреть 22 января.
15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о проведении референдума:
В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования. Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом.
15 января правительство России в нынешнем составе подало в отставку. Дмитрий Медведев покинул пост премьер-министра страны, тогда же Владимир Путин предложил на эту должность главу федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января он был назначен председателем правительства России.
Действующий президент России также распорядился расширить программу материнского капитала. С января 2020 года выплачивать маткапитал начнут после рождения первого ребенка. Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей.
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