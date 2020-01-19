В благотворительном фонде «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» появился новый подопечный – ястреб с огнестрельным ранением. Об этом рассказали в официальной группе центра во «ВКонтакте» 19 января.
В центр «Сирин» самостоятельно «приполз» ястреб с огнестрельным ранением
По словам сотрудницы фонда Ольги Шершневой, птица сама приползла в их центр за помощью. «Из серии «шамо приполжло». Очередная жертва человеческой глупости и жестокости: огнестрельное навылет, осколочный перелом и разрыв мягких тканей», – пишет она.
Сейчас шансы на выздоровление ястреба невелики, однако в центре не собираются сдаваться и надеются на «чудо».
Ранее жительница Пушкина спасла ушастую сову. Пернатая сидела на газоне на бульваре Алексея Толстого со сломанным крылом — издалека ее даже приняли за пакет.
«Сегодня гуляли с мужем и детьми и с далека увидели что-то непонятное. Муж говорит, смотри, это пакет или кот? Я говорю да нет, неужели сова? Подошли и правда — сова. Со сломаным крылом. В конечном итоге положили ее в коробку и ждали спасателей», — поделилась петербурженка. Сейчас ушастая сова находится в центре реабилитации диких животных «Сирин». Специалисты уверяют — жить пернатая будет, правда, теперь только среди людей.
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