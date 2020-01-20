Валерий Лукин: «В блокаду мать не разрешала мне смотреть на трупы с вырезанными голенями и мягкими частями тела»

Вы родились 25 июня 1941 года и блокаду провели в городе — что вы о ней помните?

Мама рассказывала, как отец сразу после начала войны ушел воевать на Ленинградский фронт, мы с ней остались вдвоем в доме на Казанской, 35, и она категорически отказалась отправить меня в эвакуацию. Вскоре отца через лобовое стекло его грузовика в упор расстрелял «Мессершмитт». А я тут и отползал всю войну. Те жильцы, которые не уехали, соединялись с соседями в одни квартиры — и это помогло выжить. Помню, как мать не разрешала мне смотреть на трупы с вырезанными голенями и мягкими частями тела, которые лежали на переулке Антоненко — это было в самом конце 1943-го-начале 1944 года, перед наступлением наших войск, снявших блокаду. Хотя я был совсем малыш, помогал маме толстым карандашом выворачивать с изнанки пальчики в перчатках, которые она шила у нас дома на машинке «Зингер» — за эту работу она получала паек на военном заводе.

Каким было ваше послевоенное детство?

Летом меня посылали на пропитание к родным отца в деревню Сушани под Боровичи, все жители которой носили мою фамилию — по возвращении оттуда я, пятилетний, вел родственников от Московского вокзала к нам на Казанскую, а они удивлялись тому, что я помню дорогу. Недавно сын спросил, какие игрушки были у меня в то время: не смог вспомнить никаких, кроме лягушек, которых мы через соломку надували воздухом — вот и все развлечения.

Когда вы пришли работать в Эрмитаж, наверняка общались с людьми, которые трудились в музее в годы войны?

Легендарный завхоз музея Ольга Николаевна Богданова вспоминала о том, как сбрасывала зажигательные бомбы с крыш. Она опекала меня, как вторая мать. Заботилась она и о множестве художников, включая Михаила Шемякина, которые трудились такелажниками, чтобы иметь возможность смотреть на живопись старых мастеров.