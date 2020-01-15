Правительство России подало в отставку

Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку.

В ответ на решение правительства подать в отставку, президент России Владимир Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. До формирования нового правительства Медведев останется исполняющим обязанности премьер-министра страны.

Сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум.

Действующий президент России также распорядился расширить программу материнского капитала. С января 2020 года выплачивать маткапитал начнут после рождения первого ребенка. Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей.