Путин предложил передать часть президентских полномочий парламенту России

Согласно предложенному, президент России обязан будет утвердить кандидатуру премьер-министра, которую согласовали члены Государственной думы — отклонять их он не будет иметь права. На парламент Путин также предлагает возложить обязанность по утверждению всех вице-премьеров и федеральных министров.

При этом Владимир Путин подчеркивает — за президентом должно оставаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров. В том случае, если они утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои должностные обязанности. Также президент должен сохранить право руководства вооруженными силами и силовыми ведомствами.

Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин также распорядился расширить программу материнского капитала. С января 2020 года выплачивать маткапитал начнут после рождения первого ребенка. Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей.