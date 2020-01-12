Елизавета II вызвала принца Гарри и членов королевской семьи на личные переговоры о будущем Сассекса

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства. Они также рассказали, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».



Кроме того, Меган Маркл подписала контракт с Disney, согласно которому она озвучит персонажей в будущих проектах киностудии, а все заработанные средства будут направлены в благотворительную организацию по защите слонов в Африке «Elephants Without Borders».