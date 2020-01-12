Королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи в понедельник на личные переговоры с целью обсудить будущее Сассекса, пишет BBC.
Елизавета II вызвала принца Гарри и членов королевской семьи на личные переговоры о будущем Сассекса
По информации издания, принц Гарри, герцог Кембриджский и Принц Уэльский будут присутствовать на встрече. При этом Меган Маркл подключится к разговору по телефону из Канады. Как отмечают представители двора, в ходе совещания им предстоит преодолеть «серьезные препятствия». По их словам, нет никакой надежды на то, что будет достигнуто заключение на встрече.
Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства. Они также рассказали, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
Кроме того, Меган Маркл подписала контракт с Disney, согласно которому она озвучит персонажей в будущих проектах киностудии, а все заработанные средства будут направлены в благотворительную организацию по защите слонов в Африке «Elephants Without Borders».
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