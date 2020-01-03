Жители Петербурга используют нецензурные выражения в свой речи реже остальных россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Финансового университета при правительстве РФ, пишет «Российская газета».
Статистика дня: петербуржцы реже остальных жителей России ругаются матом
Исследование проводилось на основании опроса местного населения. Всем участникам задавался один вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?».
Оказалось, что «часто» и «довольно часто» ненормативную лексику слышат всего 18% жителей крупных и средних российских городов с населением более 250 тысяч человек. Чаще всего ругаются бранными словами во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте. Людей, которые предпочитают не использовать нецензурные выражения, больше всего в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.
Кроме того, сопоставили полученные данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах. Выяснилось, что на территориях с распространенной ненормативной лексикой – низкий уровень жизни населения, не очень хорошие дороги, а также невнимательное отношение жителей к своему здоровью.
И еще немного статистики про Петербург. Ранее стало известно, что петербургские музеи оказались самыми дорогими в России. При этом россияне стали чаще посещать музеи – число походов за год выросло на 8%.
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