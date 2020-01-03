Статистика дня: петербуржцы реже остальных жителей России ругаются матом

Оказалось, что «часто» и «довольно часто» ненормативную лексику слышат всего 18% жителей крупных и средних российских городов с населением более 250 тысяч человек. Чаще всего ругаются бранными словами во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте. Людей, которые предпочитают не использовать нецензурные выражения, больше всего в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.