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В Эстонии перевернулся пассажирский автобус из Петербурга

В это воскресенье, 29 декабря, на территории Эстонии пассажирский автобус Ecolines из Петербурга перевернулся. По предварительным данным, в нем находились 67 человек, в том числе двое водителей. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла на 30-м км дороги Таллинн-Нарва примерно в 4:45 утра.  Водитель потерял управление, и автобус вылетел в кювет. Инцидент мог произойти из-за технической неисправности автобуса, пишет 78.ru. Обстоятельства ДТП выясняются.

  • Фото: Сергей Цивлин

Сейчас девятерых пострадавших отправили в больницу. Их жизни ничто не угрожает. Других пассажиров доставили к месту назначения на автобусах. В компании Ecolines заявили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. По предварительным данным, погибших нет.

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Сабина Алиева,
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