В это воскресенье, 29 декабря, на территории Эстонии пассажирский автобус Ecolines из Петербурга перевернулся. По предварительным данным, в нем находились 67 человек, в том числе двое водителей. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
В Эстонии перевернулся пассажирский автобус из Петербурга
Авария произошла на 30-м км дороги Таллинн-Нарва примерно в 4:45 утра. Водитель потерял управление, и автобус вылетел в кювет. Инцидент мог произойти из-за технической неисправности автобуса, пишет 78.ru. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Фото: Сергей Цивлин
Сейчас девятерых пострадавших отправили в больницу. Их жизни ничто не угрожает. Других пассажиров доставили к месту назначения на автобусах. В компании Ecolines заявили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. По предварительным данным, погибших нет.
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