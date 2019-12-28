В 2020 году в Петербурге увеличится МРОТ до 19 тыс. рублей

«Региональным соглашением минимальная заработная плата в Петербурге определена в размере 19 тысяч рублей. Это обязательно для всех предприятий и организаций города, независимо от форм собственности. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения сейчас составляет около 12,6 тыс. рублей. С января 2020 года МРОТ в России будет 12 тыс. 130 рублей. Наша минимальная заработная плата превышает этот показатель на 36%», – заявил губернатор Петербурга.