Минимальная зарплата в Петербурге на 2020 год составит 19 тыс. рублей в месяц – на 36% больше общероссийского минимального размера оплаты труда, который с января будет равен 12,13 тыс. рублям. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на речь Александра Беглова.
В 2020 году в Петербурге увеличится МРОТ до 19 тыс. рублей
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Фото: Shutterstock
«Региональным соглашением минимальная заработная плата в Петербурге определена в размере 19 тысяч рублей. Это обязательно для всех предприятий и организаций города, независимо от форм собственности. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения сейчас составляет около 12,6 тыс. рублей. С января 2020 года МРОТ в России будет 12 тыс. 130 рублей. Наша минимальная заработная плата превышает этот показатель на 36%», – заявил губернатор Петербурга.
Как отмечает Беглов, в экономике Петербурга занято более 3 млн человек, а уровень безработицы в городе является одним из самых низких показателей в России – 1,4%. Кроме того, в течение последних десяти лет минимальная зарплата в Петербурге выросла в 3 раза. При этом средняя зарплата по городу превысила 60 тыс. рублей.
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