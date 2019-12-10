Кого осудили за организацию теракта в Петербурге? Главное

Аброр якобы привлек к совершению преступления двух коллег по подмосковному кафе «Лесное» – Содика Ортикова и Шохисту Каримову. При этом 48-летняя Шохиста обвиняется в том, что один раз дала Азимову свой телефон для активации сим-карты, а 41-летний Содик – в совершении звонка на эту самую сим-карту для проверки ее активации. В обвинении сказано, что они «обеспечили террористическую организацию средствами связи». Именно эта сим-карта была привязана к аккаунту в WatsApp и Qiwi-кошельку, с помощью которых Азимов общался со смертником и переводил ему деньги – сама Каримова не пользовалась ни мессенджерами, ни социальными сетями, ее телефон был устаревшей, «кнопочной» модели. Аброр Азимов неоднократно утверждал, что его коллеги непричастны к преступлению (даже во время признательных показаний, которые, как говорит он сам, давал под пытками), а по материалам дела их вклад в преступление на активации сим-карты и начался, и закончился. Каримова и Ортиков подтвердили, что пару раз давали свои телефоны коллеге Аброру по его просьбе, но кому он звонил, не знают.

Живший в Петербурге смертник Джалилов, как утверждается, завербовал таксиста Мухамадюсупа Эрматова, который привлек к преступной деятельности остальных шестерых фигурантов дела, с которыми жил в квартире на Товарищеском проспекте. Среди соседей был его брат Ибрагимжон Эрматов, который действительно знал Джалилова – они работали вместе в кафе в 2015 году, но после смены работы, как говорит обвиняемый, не виделись и не общались. Именно в квартире недалеко от «Проспекта Большевиков», по версии следствия, были изготовлены три бомбы: та, что взорвалась между «Сенной» и «Технологическим институтом», та, что была обнаружена на «Площади Восстания», и изъятая во время обыска в квартире. Кроме изготовления бомб, они обвиняются в сборе информации о подходящих для теракта местах. Эта квартира была снята по официальному договору на настоящий паспорт Мухамадюсупа Эрматова (вообще поддельный паспорт был обнаружен только у одного фигуранта дела Содика Ортикова – он утверждает, что купил его на Казанском вокзале за пять тысяч рублей, чтобы устроиться на работу, так как у него не было российского гражданства).

5 апреля, заметив пропажу Мухамадюсупа Эрматова, его брат сам обратился в полицию – в 2017 году «Фонтанка» публиковала номер этого заявления «КУСП-3863». Ибрагимжон забеспокоился, так как брат не пришел на назначенную встречу с работодателем, его телефон был выключен, а у его машины открыты двери и порезаны шины. Заявление приняли только со второго раза, вечером 5 апреля в квартиру на Товарищеском пришли участковые, обыскали ее и ушли, не заметив ничего подозрительного. Через несколько часов туда же ворвались другие полицейские – на этот раз они задержали всех жильцов и нашли оружие. В материалах дела сказано, что поводом для обыска стал анонимный звонок. По официальной версии ФСБ Мухамадюсуп был задержан 11 мая, а свое исчезновение он инсценировал, обвиняемый же заявил, что с начала апреля находился в «секретной тюрьме». Один из задержанных в квартире на Товарищеском Мухамадюсуф Мирзаалимов заехал в нее 1 апреля 2017 года, за три дня до теракта.