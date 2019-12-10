Сегодня, 10 декабря, огласили приговор по делу о теракте в петербургском метро, который произошел 3 апреля 2017 года. Тогда погибли 15 пассажиров, потерпевшими по делу признаны 112 человек. К пожизненному заключению приговорен организатор теракта Аброр Азимов, остальным 10 фигурантам назначили наказание в виде заключения в колонии строгого режима сроком от 19 до 28 лет. СМИ указывали на нестыковки в этом деле еще во время задержаний подозреваемых, со временем количество вопросов к нему только росло, однако суд признал изначальную версию следствия правдивой. «Собака.ru» рассказывает, что известно о тех людях, которые будут отбывать наказание за организацию взрыва между станциями «Сенная» и «Технологический институт».
Кого осудили за организацию теракта в Петербурге? Главное
Какие наказания понесут
Аброр Азимов — пожизненное заключение в колонии особого режима; штраф 800 000 рублей.
Акрам Азимов — 28 лет в колонии строгого режима; штраф 700 000 рублей.
Ибрагимжон Эрматов — 27 лет; штраф 600 000 рублей.
Мухамадюсуп Эрматов — 28 лет; штраф 600 000 рублей.
Содик Ортиков — 22 года; штраф 500 000 рублей.
Шохиста Каримова — 20 лет (максимальный возможный для женщины срок); штраф 500 000 рублей.
Дилмурод Муидинов — 20 лет; штраф 500 000 рублей.
Сайфилла Хакимов — 19 лет; штраф 500 000 рублей.
Бахром Эргашев — 19 лет; штраф 500 000 рублей.
Азамжон Махмудов — 20 лет; штраф 500 000 рублей.
Махамадюсуф Мирзаалимов — 20 лет; штраф 500 000 рублей.
Какая группировка ответственна за преступление?
В апреле 2017 года, спустя три недели после события, ответственной за теракт себя объявила группировка «Катибат аль-Имам Шамиль» («Батальон Имама Шамиля»). В ее заявлении говорилось, что взрыв был совершен по личному приказу лидера «Аль-Каиды» (запрещена в России), предъявлялось требование вывести русские войска из Сирии, а также объяснялось название группировки – в честь Шамиля Басаева, погибшего в 2006 году. О «Катибат аль-Имам Шамиль» никто ничего не слышал ни ранее, ни после – это название ни разу не встречается ни в деле, ни в обвинительном приговоре.
Летом 2018 года Следственный комитет обвинил в преступлении другую группировку – «Катиба Таухид валь-Джихад» (с 2019 года включена в список запрещенных организаций в России). О ней известно больше – она возникла в 2013 году, также связана «Аль-Каидой» и воюет на стороне сирийской оппозиции. В нее входят уроженцы Киргизии, Узбекистана, Таджикистана – всего около 200 человек. Ее руководителями называют Сирожидина Мухтарова по прозвищу «Абу Салох» и Мухтара Махбубова с позывным «Ахмад» — именно с последним, утверждает обвинение, контактировали трое подсудимых. В 2018 году Мухтаров и Махбубов были объявлены в международный розыск.
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Акбаржон Джалилов
Кого обвиняют в совершении преступления?
Уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который, по версии следствия, совершил самоподрыв в метро, проходил обучение в рядах «Катиба Таухид валь-Джихад» в сирийском городе Алеппо.
Мухтар Махбубов, по версии следствия, завербовал 29-летнего Аброра Азимова, которому передал инструкцию по созданию взрывного устройства и писал ему в WhatsApp «указания о совершении терактов в Санкт-Петербурге» – при этом самих сообщений в материалах дела нет. Аброр Азимов переехал в Подмосковье из Киргизии в 2011 году, получил российское гражданство и работал поваром. ФСБ утверждает, что задержали его 17 апреля, сам Азимов – что попал в руки полиции 4 апреля, сразу после теракта, когда он ехал в Украину на автомобиле, найденном с помощью BlaBlaCar. По утверждению осужденного, потом его жестоко пытали и инсценировали задержание, но следствие следов давления на подсудимого не обнаружило. Азимов рассказал, что действительно общался с неким Ахмадом, который был его «бизнес-партнером». По его просьбе он переводил кому-то деньги – но, как утверждает осужденный, на фото главарь «Катиба Таухид валь-Джихад» не похож на его знакомого. На Украину Аброр Азимов решил поехать после неприятного разговора с отцом, следствие же утверждает, что там он планировал переждать некоторое время после совершения преступления.
Утверждается, что Аброр завербовал своего старшего брата 31-летнего Акрама Азимова, который тоже переехал в Подмосковье и работал в суши-баре. Он обвиняется в том, что в 2016 году приехал в Стамбул, забрал 2 500 долларов у главы «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтара Махбубова и передал их Аброру. ФСБ утверждает, что задержала Акрама 19 апреля в Подмосковье, сам обвиняемый – что его забрали из киргизской больницы, где он лечил гайморит, 15 апреля и также пытали.
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Задержание Аброра Азимова
Аброр якобы привлек к совершению преступления двух коллег по подмосковному кафе «Лесное» – Содика Ортикова и Шохисту Каримову. При этом 48-летняя Шохиста обвиняется в том, что один раз дала Азимову свой телефон для активации сим-карты, а 41-летний Содик – в совершении звонка на эту самую сим-карту для проверки ее активации. В обвинении сказано, что они «обеспечили террористическую организацию средствами связи». Именно эта сим-карта была привязана к аккаунту в WatsApp и Qiwi-кошельку, с помощью которых Азимов общался со смертником и переводил ему деньги – сама Каримова не пользовалась ни мессенджерами, ни социальными сетями, ее телефон был устаревшей, «кнопочной» модели. Аброр Азимов неоднократно утверждал, что его коллеги непричастны к преступлению (даже во время признательных показаний, которые, как говорит он сам, давал под пытками), а по материалам дела их вклад в преступление на активации сим-карты и начался, и закончился. Каримова и Ортиков подтвердили, что пару раз давали свои телефоны коллеге Аброру по его просьбе, но кому он звонил, не знают.
Живший в Петербурге смертник Джалилов, как утверждается, завербовал таксиста Мухамадюсупа Эрматова, который привлек к преступной деятельности остальных шестерых фигурантов дела, с которыми жил в квартире на Товарищеском проспекте. Среди соседей был его брат Ибрагимжон Эрматов, который действительно знал Джалилова – они работали вместе в кафе в 2015 году, но после смены работы, как говорит обвиняемый, не виделись и не общались. Именно в квартире недалеко от «Проспекта Большевиков», по версии следствия, были изготовлены три бомбы: та, что взорвалась между «Сенной» и «Технологическим институтом», та, что была обнаружена на «Площади Восстания», и изъятая во время обыска в квартире. Кроме изготовления бомб, они обвиняются в сборе информации о подходящих для теракта местах. Эта квартира была снята по официальному договору на настоящий паспорт Мухамадюсупа Эрматова (вообще поддельный паспорт был обнаружен только у одного фигуранта дела Содика Ортикова – он утверждает, что купил его на Казанском вокзале за пять тысяч рублей, чтобы устроиться на работу, так как у него не было российского гражданства).
5 апреля, заметив пропажу Мухамадюсупа Эрматова, его брат сам обратился в полицию – в 2017 году «Фонтанка» публиковала номер этого заявления «КУСП-3863». Ибрагимжон забеспокоился, так как брат не пришел на назначенную встречу с работодателем, его телефон был выключен, а у его машины открыты двери и порезаны шины. Заявление приняли только со второго раза, вечером 5 апреля в квартиру на Товарищеском пришли участковые, обыскали ее и ушли, не заметив ничего подозрительного. Через несколько часов туда же ворвались другие полицейские – на этот раз они задержали всех жильцов и нашли оружие. В материалах дела сказано, что поводом для обыска стал анонимный звонок. По официальной версии ФСБ Мухамадюсуп был задержан 11 мая, а свое исчезновение он инсценировал, обвиняемый же заявил, что с начала апреля находился в «секретной тюрьме». Один из задержанных в квартире на Товарищеском Мухамадюсуф Мирзаалимов заехал в нее 1 апреля 2017 года, за три дня до теракта.
Признания и отказы от них
Аброр Азимов дважды давал признательные показания – сам он утверждает, что делал это из-за пыток и шантажа спецслужб. Те, как уверяет осужденный, намекали, что могут подбросить взрывчатку его отцу. От своих слов он отказался в 2018 году, когда убедился, что отца депортировали из России в Киргизию. В суде включали запись разговора Аброра Азимова и Акбаржона Джалилова, ее расшифровку публиковал «Росбалт», в ней они обсуждают подготовку к теракту, разговор велся по обычному телефону. Азимов утверждает, что на записи звучит не его голос. Адвокаты указывали, что для анализа этой беседы была использована система «Диалект», но она приспособлена только для работы с русским языком, тогда как преступники говорят по-узбекски.
Также в подготовке теракта признался брат Азимова Акрам и Мухамадюсуп Эрматов, но позже они также отказались от этих слов, заявив, что их пытали. Жалобы подсудимых зафиксированы в заключении правозащитников.
Все осужденные говорят, что не имеют отношения к теракту и в разное время приехали в Россию на заработки. На одном из первых заседаний суда они через стекла аквариума показали собравшимся листы бумаги с надписями: «Нас подставили», «Мы не виновны» и «Вы увидите, что на нас ничего нет». Все они заявляли о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ, постановочном характере видео задержаний и подброшенном оружии.
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