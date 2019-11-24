Статистика дня: «кошатников» среди россиян в два раза больше, чем «собачников»

В среднем на содержание своих питомцев у каждой российской семьи уходит около 1500 рублей в месяц. В основном они тратят деньги на еду и лечение животных, 46% хозяева за последний год пользовались ветеринарными услугами, 29%. Средства могут уходить на перевозки в транспорте (18%) и на парикмахерские услуги (6%) – и люди с высоким доходом чаще обращаются к специалистам (9%).