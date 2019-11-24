Практически половина семей в России, а именно 44%, содержит домашних питомцев. При этом кошки в два раза более популярны у россиян, чем собаки. Это следует из исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Статистика дня: «кошатников» среди россиян в два раза больше, чем «собачников»
Эксперты выяснили, что чаще всего домашних животных заводят жители регионов. Кроме того, молодые люди до 24 лет охотнее берут на себя такую ответственность. У пожилых россиян домашние животные встречаются реже, утверждают эксперты. Согласно исследованию, хозяева чаще предпочитают беспородных кошек (22% семей против 11% с породистыми), но породистых собак (10% против 8% семей с беспородными).
В среднем на содержание своих питомцев у каждой российской семьи уходит около 1500 рублей в месяц. В основном они тратят деньги на еду и лечение животных, 46% хозяева за последний год пользовались ветеринарными услугами, 29%. Средства могут уходить на перевозки в транспорте (18%) и на парикмахерские услуги (6%) – и люди с высоким доходом чаще обращаются к специалистам (9%).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.