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Статистика дня: «кошатников» среди россиян в два раза больше, чем «собачников»

Практически половина семей в России, а именно 44%, содержит домашних питомцев. При этом кошки в два раза более популярны у россиян, чем собаки. Это следует из исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Эксперты выяснили, что чаще всего домашних животных заводят жители регионов. Кроме того, молодые люди до 24 лет охотнее берут на себя такую ответственность.  У пожилых россиян домашние животные встречаются реже, утверждают эксперты. Согласно исследованию, хозяева чаще предпочитают беспородных кошек (22% семей против 11% с породистыми), но породистых собак (10% против 8% семей с беспородными).

В среднем на содержание своих питомцев у каждой российской семьи уходит около 1500 рублей в месяц. В основном они тратят деньги на еду и лечение животных, 46% хозяева за последний год пользовались ветеринарными услугами, 29%. Средства могут уходить на перевозки в транспорте (18%) и на парикмахерские услуги (6%) – и люди с высоким доходом чаще обращаются к специалистам (9%).


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Сабина Алиева,
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