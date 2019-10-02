Как 24-летняя выпускница петербургской Макаровки открыла пять новых островов в Арктике

Марина Мигунова еще в 2017 году написала дипломную работу, в которой по спутниковым снимкам описала пять возможно существующих островов в бухте Визе на Карском морском побережье. Недавно ее предположение подтвердилось – исследователи обнаружили новые участки суши площадью от 900 до 54 500 квадратных метров. Сейчас девушка работает гидрографом на судне «Визир». «Собака.ru» она рассказала, как чувствует себя первооткрыватель, как она успела к 24 годам попасть в восемь арктических экспедиций и обижает ли ее сексизм в море.

Как стала гидрографом Профессию я выбрала совершенно случайно – когда пришла подавать документы в институт водного транспорта в Ростове-на-Дону, в приемной комиссии агитировали выбирать гидрографию. Это редкая специальность, запустили ее только годом ранее, поступить было легче, чем сейчас. Я понятия не имела, что это такое, но заинтересовалась. Я очень хотела «ходить по форме» – мне с детства нравились люди, которые служат, хотя среди моих родственников военных нет. Но главное для меня было – не сидеть в офисе, я хотела видеть мир своими глазами. Так что гидрография показалась мне подходящим вариантом. На третьем курсе я перевелась в петербургскую морскую академию имени Макарова, окончила ее в 2017 году и через месяц приехала в Мурманск. Кто такой гидрограф? Гидрографы выполняют океанографические исследования: уточняют координаты точек, определяющих положение территориального моря, экономических зон, континентального шельфа; собирают сведения для корректуры навигационных карт, руководств и пособий для плавания; изучают рельеф дна в удаленных районах Арктики и гидрологический режим морей Северного морского пути. Как бы это ни было смешно или грустно, но родители все еще не понимают, кто я и чем занимаюсь. Многие знакомые тоже толком ничего не знают о профессии, но говорят, что мне идет форма – для меня это лучший комплимент.

Как открыла собственные острова Цели открыть собственные острова у меня не было – я делала свой дипломный проект и не думала, что он повлияет на реальные задачи гидрографии Северного флота. Я взялась за эту работу после практики на судне «Визир», тема звучит так: «Техническое обоснование на производство съемки рельефа дна в заданном районе Карского моря», она посвящена исследованию в бухте Визе архипелага Новая Земля. Мне было интересно анализировать спутниковые снимки, которым более 30 лет. Помогли в работе лоция Карского моря, навигационные и топографические карты. Мы с научным руководителем предположили семь новых объектов, а в реальности обнаружили лишь пять – подтвердить открытие удалось судну «Алтай», который вернулся 27 сентября. Появились острова из-за интенсивного таяния ледников – береговые линии сместились более, чем на километр. Это начало происходить в девяностые и нулевые годы. Мне кажется, я осознаю масштаб события, только когда увижу объекты сама, похожу по тем каменистым островам. Могу только догадываться, какие чувства испытаю там, но наверняка в реальности будет гораздо больше эмоций. Кто бы мог подумать, я – первооткрыватель! Как обо мне узнали СМИ, я так и не поняла. Я была в экспедиции и не знала, что мое имя появилось в десятках статей, а у знакомых спрашивали, как со мной можно связаться. Почему в 2019 году можно открыть новый остров Да, эпоха великих географических открытий давно закончилась, но это не значит, что на планете нет мест, куда не ступала нога человека. Гидрографы Северного флота рядом с Новой Землей находят и исследуют белые пятна на карте, в этих районах регулярно открывают новые острова, бухты, мысы, становятся известны новые сведения о рельефе морского дна. Нам предстоит открыть еще много новых объектов, которые так же, как и мои острова, исследованы другими студентами и выпускниками Макаровки. Значимость открытия Я гидрограф, поэтому моя основная задача – составление карт, руководств и пособий для плавания. Но другие ученые на открытых островах смогут наблюдать процессы, которые происходили на Земле по завершении Ледникового периода, изучать флору и фауну.

Экспедиции Мне 24 года, но я была уже в восьми арктических экспедициях – в среднем они длятся 40-70 суток, а в ближайших районах Баренцева моря и того меньше – от 10 дней. Поэтому за год я успеваю сходить в море 3-5 раз, мне настолько это нравится, что я, наверное, надоела начальству своими просьбами отправить меня в командировку. Первую экспедицию я никогда не забуду: мне тогда только исполнился 21 год, я отправилась в Арктику на производственную практику в Гидрографическую службу. Это были невероятные два месяца: за это время я узнала, увидела, ощутила больше, чем за многие годы своей жизни. Говорят, что из моря возвращаются другими людьми, но мне в это не верилось – чего там такого особенного может произойти. Но вернулась я действительно другой, по крайней мере, я сама себя так ощущала. Многое было для меня ново, иногда даже старалась сдерживать слезы восторга от увиденного. Меня впечатлили природные явления, окружающие виды, морские обитатели, люди, которые потом стали друзьями, на каждую высадку собиралась быстрее всех, чтобы увидеть белых медведей. Мы следовали по Баренцеву, Карскому морям и морю Лаптевых до Новосибирских островов. Во время похода выполняли гидрографические, гидрологические, метеорологические работы. Впервые мне довелось побывать там, где не ступала нога человека – это были три новых, неизведанных до нас острова. Мои интерес был слишком силен, чтобы обращать внимание на сложности, но качка и внезапные шторма давали о себе знать. Но и это не сломило: я несла вахту, в свободное время обучалась чему-то новому. Да, со временем работа становится однообразной – корабль полностью изучен и остается надежда только на природу. Мне кажется, в этой работе для меня никогда не пропадет романтика, по крайней мере, пока не обойду все моря и не увижу чудесное явление – Зеленый луч (вспышка зеленого света в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом – прим. ред.).