NASA опубликовало данные о самом мощном квантовом компьютере Google — и вскоре их удалила

Компания Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер, который превосходит в работе нынешние суперкомпьютеры. Соответствующий документ был опубликован на сайте NASA, однако вскоре он был удален. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Financial Times.

Согласно полученной информации, процессор компьютера в состоянии справиться за 3 минуты и 20 секунд с такими вычислениями, на которые у самого мощного суперкомпьютера Summit от IBM понадобилось бы около 10 тысяч лет. Так, команда исследователей из Google во главе с Джоном Мартинисом впервые продемонстрировала квантовое превосходство.

Издание The Financial Times отмечает, что, если информация подтвердится, это станет знаковым событием, которого исследователи с нетерпением ждали. Пока что официальных комментариев cо стороны Google и NASA не было.



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