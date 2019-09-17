ИТМО запустил бесплатную образовательную программу для будущих предпринимателей

Инновационный центр ИТМО Хайпарк совместно с университетом ИТМО запустил бесплатную образовательную программу для предпринимателей и тех, кто только собирается им стать.

Образовательная программа «Преакселератор» рассчитана на проекты, которые уже находятся на стадии разработки, также обучиться по ней могут те, кто только планирует запустить собственный стартап. Курс включает в себя лекции, мастер-классы и практические занятия с бизнес-экспертами, приоритетные направления — цифровой город, освоение новых сред и территорий, креативные индустрии.

Теоретическая образовательная часть сконцентрирована на маркетинге и продажах, практические занятия помогут разобрать и проработать полученные навыки о развитии стартапа. Также трех-четырех авторов проектов объединят в команды, курировать которые будет личный трекер-наставник.

Программа рассчитана на три месяца. За это время участники смогут проверить идею, разработать бизнес-модель и создать минимальный работоспособный продукт для выхода на рынок. Завершением станет demo day и питч-сессия для инвесторов — самые успешные проекты получат возможность участвовать в программе инновационного центра ИТМО Хайпарк «Заочное резидентство».

«Впервые в образовательной программе, сделанной совместно с Университетом ИТМО, могут участвовать не только студенты, но и все желающие городские проекты. Наша цель, чтобы как можно больше заинтересованных людей получили первоначальные знания для развития собственных проектов, протестировали гипотезы и, возможно, создали продукты, которые будут востребованы не только в Петербурге, а во всем мире», — рассказал генеральный директор ИТМО Хайпарк Андрей Назаров. Заявки на участие принимаются до 25 сентября.