Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными

Теперь на встречу с иностранцем — с разрешения: Министерство высшего образования и науки ужесточило правила контактов российских экспертов с международными организациями и экспертами. Соответствующие рекомендации были разосланы в подведомственные организации еще в июле.

Согласно документу, уведомить министерство о планируемой встречи необходимо за пять дней до ее проведения, предоставив также список участников. На встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых, а контакты в нерабочее время возможны только с разрешения руководства. По завершении встречи россияне должны предоставить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы страниц паспортов участников.

В рекомендациях от Минобрнауки также говорится, что при посещении научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ». «Неужели у иностранного ученого, приехавшего сделать доклад о своих научных достижениях по приглашению научной организации, теперь надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)?» — реагирует представитель российского научного сообщества, заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков.

Фрадков считает приказ недопустимым и просит министра высшего образования и науки Михаила Котюкова «отозвать или скорректировать». «Подобные нелепые и невыполнимые приказы не улучшат безопасность нашей страны, а приведут только к росту ее изоляции от развитых стран и к дискредитации власти. Надеюсь также, что по итогам моего обращения будут наказаны те, кто готовил непродуманный приказ, а не те, кто добивался его отмены, информируя о нелепицах общественность страны. К творческим и личным контактам ученых с мировым научным сообществом нужно относиться бережно: ведь они укрепляют мировую стабильность и взаимопонимание между странами и в конечном счете — безопасность нашей страны», — пишет он в открытом письме.