Выпускники петербургских лицеев завоевали три золотых медали из пяти на XIII Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Таким образом в неофициальном командном зачете Россия с большим отрывом заняла первое место.

Золотыми медалистами в основном составе стали выпускники Физико-технической школы и Президентского физико-математического лицея №239 — Павел Архипов и Игорь Булыгин. Еще одно золото у десятиклассника Ивана Харичкина из Президентского физико-математического лицея №239, серебро — у Артема Гордеева, также ученика физико-математического лицея на Кирочной улице.

«Петербург фактически является одним их главных центров школьного астрономического образования в мире. В городе создана мощнейшая система подготовки ребят к российским и международным олимпиадам. Наши педагоги, тренерский штат и руководители команд пользуются высоким авторитетом и в стране, и за рубежом, поэтому сегодня мы всерьез задумываемся об открытии подготовительных курсов для иностранных школьников. Они, безусловно, будут пользоваться спросом», — отметил руководитель сборной, старший преподаватель СПбГУ Борис Эскин.

Напомним, Александр Морозов, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Петербурге, стал золотым призером Международной олимпиады по информатике. По результатам общего медального зачета сборная команда России заняла первое место среди 88 стран мира. Кроме того, ученые из СПбГУ собрали уточненные данные о траектории движения нескольких миллионов небесных тел — уже сейчас можно ожидать, что информация приблизит ученых к решению проблемы скрытой массы. А еще уже сегодня ночью в Петербурге пройдет метеоритный дождь — успейте загадать желание!