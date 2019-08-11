Геннадий Короткевич в шестой раз стал лучшим программистом мира

Геннадий Короткевич, аспирант университета ИТМО и лауреат премии лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» снова одержал победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года. Молодой программист побил собственный рекорд – на его счету шесть побед подряд. Таких результатов еще никто из участников не добивался!

«Геннадий Короткевич полностью решил четыре задачи из шести, верно отправив обе части задачи. Кроме того, он успешно справился еще с одной задачей наполовину, отправив более легкий вариант решения» – сообщает пресс-служба вуза. Он набрал 143 балла, опередив Макото Соэджима из Японии и студента из MIT Эндрю Хе, которые набрали по 121 баллу.

Знакомьтесь, Геннадий Короткевич – двукратный чемпион мира по спортивному программированию из Петербурга