Геннадий Короткевич в шестой раз стал лучшим программистом мира
Геннадий Короткевич, аспирант университета ИТМО и лауреат премии лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» снова одержал победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года. Молодой программист побил собственный рекорд – на его счету шесть побед подряд. Таких результатов еще никто из участников не добивался!
«Геннадий Короткевич полностью решил четыре задачи из шести, верно отправив обе части задачи. Кроме того, он успешно справился еще с одной задачей наполовину, отправив более легкий вариант решения» – сообщает пресс-служба вуза. Он набрал 143 балла, опередив Макото Соэджима из Японии и студента из MIT Эндрю Хе, которые набрали по 121 баллу.
В этом году в финал также попали трое учащихся Университета ИТМО: чемпион ICPC 2015 года Борис Минаев и выпускник альма-матер чемпионов Евгений Капун. Напомним, что Google Code Jam – одно из самых массовых чемпионатов программирования: ежегодно он собирает свыше 50 000 участников, 25 из которых выходят в финал.
Ранее команда ИТМО, вдохновившись фильмами и сериалами в жанре научной фантастики, создала видеоролик-перевоплощение из города великих гуманитариев в город технических гениев. Программист Пушкин, социальная сеть Зингера, восстание роботов и дуэли на лазерных револьверах. Добавим, что ИТМО вошел в десятку лучших университетов России по версии издания Forbes. Список составлялся исходя из статистики выпуска «элитных» специалистов.
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