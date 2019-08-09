Выпускник петербургского лицея завоевал золото на Международной олимпиаде по информатике

Александр Морозов, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Петербурге, стал золотым призером Международной олимпиады по информатике. По результатам общего медального зачета сборная команда России заняла первое место среди 88 стран мира.

На протяжении пяти лет Морозов ежегодно участвовал во Всероссийской олимпиаде по информатике и становился победителем. Помимо участника из Петербурга, этом году на XXXI Международной олимпиаде в соответствующей дисциплине золотую медаль получили Ильдар Гайнуллин из Казани, Егор Лифарь и Владимир Романов из Москвы — таким образом сборная команда России заняла первое место среди 88 стран мира в медальном зачете.

«Мы поздравляем Александра Морозова и подготовивших его педагогов с убедительной победой, которая доказывает не только личные таланты и способности выпускника, но и в целом — потенциал Петербургской школы в деле подготовки специалистов мирового уровня в области информационных технологий», — отметила председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Напомним, несмотря на то, что в марте 2018 года депутаты Госдумы вынесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена, в 2019 году, впервые за всю историю проведения ЕГЭ, сразу три петербургских выпускника получили по 300 баллов. Абсолютными рекордсменами Петербурга стали ученики, сдавшие экзамен по профильной математике, физике, русскому языку и информатике.