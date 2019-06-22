Петербургский школьник получил максимальный балл ЕГЭ по трем предметам
Петербургский выпускник средней школы №200 с углубленным изучением финского языка Михаил Сизов набрал по сто баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике и физике, что стало абсолютным городским рекордом.
«Я сдавал еще один предмет по выбору – информатику и, признаться, на нее и делал ставки, а физика была лишь запасным вариантом, а тут такой сюрприз!» - отметил он.
Ровесники Михаила не удивились таким высоким результатам – юноша очень талантлив, он является призером и победителем школьных олимпиад по математике, физике, русскому и финскому языкам. Выпускник уже выбрал, в каких вузах хотел бы учиться – это ЛЭТИ и ИТМО, в один из них он планирует поступать на программиста.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.