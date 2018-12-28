ИТМО отказали в аккредитации факультета среднего профессионального образования

Рособрнадзор не согласовал университета ИТМО в аккредитации факультета средего профессионального образования по программе «Информатика и вычислительная техника». Об этом сообщают представители вуза.

В настоящий момент по этой программе обучается около 600 человек. Так как в университете есть толькоодна образовательная программа среднего профессионального образования, студенты не могут просто перевестись на другое направление внутри ИТМО. Руководство вуза рекомендует им либо перевестись в другое образовательное учреждение на аналогичную специальность, либо сдать ЕГЭ и уже в 2019 году поступить на бакалавриат в ИТМО.

Учащихся предупредили, что если они решат продолжить обучение на неаккердитованной специальности, то в конце не смогут рассчитывать на диплом государственного образца.

«Студентам 4 (выпускного) курса факультета СПО предложено не прерывать свое обучение в ИТМО, но защитить диплом (пройти ГИА) в другой образовательной организации, имеющей право выдать диплом государственного образца», — говорят представители вуза.

Пока что о закрытии факультета речи не идет, подчеркивают в ИТМО. Университет вправе подать заявление на аккредитацию другой специальности «Программирование в компьютерных системах», но не ранее чем через год после отказа, то есть не раньше 19 декабря 2019 года.

Напомним, в октябре университет ИТМО попал в список лучших вузов мира по версии американского издания U.S. News & World Report.