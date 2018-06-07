Эрмитаж проведет интеллектуальный марафон, посвященный Кабаковым и выставке «Арте Повера»

9 июня с 18:30 до 03:00 Эрмитаж проведет интеллектуальный марафон «Без названия», посвященный выставкам «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» и «Арте Повера. Творческий прорыв».

Темой марафона станет май 1968 года и влияние революционных событий на новый язык концептуального искусства. Его название является отсылкой к традиции концептуальных наименований произведений во второй половине XX века.

«Между двумя выставками, представленными сейчас в Эрмитаже, есть много общего. Прежде всего, московский романтический концептуализм и итальянское “бедное искусство” зародились в конце 1960-х-начале 1970-х годов и концептуально связаны с масштабным творческими обновлениями, охватившими мировую культуру после событий мая 1968 года», — сообщили в музее.

Участников марафона также ждут круглые столы, презентация документального сериала «1968. Digital», публичная экскурсия Глеба Ершова, театрализованный перформанс «Все как у людей» и другие мероприятия.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.