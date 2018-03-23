В апреле на Новой Голландии запустят новый сезон «Открытого лектория»

1 апреля на Новой Голландии запустят второй сезон образовательного проекта «Открытый лекторий». В этом году в него входят восемь направлений: воскресный киноклуб журнала «Сеанс», лекторий по политическим и общественным наукам Европейского университета, программа по теории кино, цикл лекций по ленинградскому искусству совместно с архивом Музея современного искусства «Гараж», архитектурный лекторий «Гении мест» журнала «Проект Балтия», лекции по социальным наукам Высшей школы экономики, лекторий «Вслух», посвященный исследованиям звука и лекции по графическому дизайну, подготовленные дизайн-департаментом Новой Голландии. «Открытый лекторий» будет работать до октября.

Более подробно о расписании можно узнать здесь.

Вход на все мероприятия будет свободным, предварительная регистрация обязательна. Программа мероприятий на апрель опубликована на сайте пространства.

Фото: @robach25