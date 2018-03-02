«Нас всех загонят в капсулы»: писатель Александр Цыпкин о будущем человечества

У меня было несколько проектов с влиятельными в цифровой экономике компаниями. Один из ее сотрудников, своего имени он просил не называть, сказал: «Знаешь, главная цель всего, что сейчас делается — загнать человека в капсулу из фильма «Матрица». Самое дешевое, что может быть для человека — это его нахождение в этой капсуле. Нам комфортно работать из дома, нам не нужен офис. Нам не нужна машина, чтобы куда-то ездить. Нам не нужно путешествовать, потому что существует виртуальная реальность. Нам не нужна спортивная площадка, и мы переходим в киберспорт – это самый дешевый способ занять молодежь бесплатно.

Это движение от заполнения планеты людьми, которым требуется очень много ресурсов, к ограниченному пространству, в котором человек получает и производит все, не выходя из цифры. Если говорить об экономике, то плохо это или хорошо — это уже другой вопрос. Все технологии, которые заставляют человека сидеть дома, будут развиваться. Потому что это единственный способ хоть каким-то образом сократить население и ужиться здесь в ближайшие 20-30 лет.

Что делают соцсети? Лишают нас необходимости общаться оффлайн. Мы можем, месяц не выходя из квартиры, получить весь спектр эмоциональной жизни: дружбу, ревность, предательство, реализацию творческого потенциала — потому что можно написать стихотворение, картину и выложить это в сеть. Остается только две вещи: секс и еда. Мы можем посмотреть на китайские и японские достижения в области секса, потому что они решают вопрос с робототехникой, остается только еда.

Это и есть «Матрица». То, что мы 20 лет назад считали фантастическим фильмом, происходит прямо сейчас. Экономика отвечает на эти вызовы, и если мы хотим конкурировать, то тоже должны производить подобные продукты.