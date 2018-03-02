«Нас всех загонят в капсулы»: писатель Александр Цыпкин о будущем человечества
В СПбГУ прошел Реюнион — праздник универсантов всех лет и специальностей. В его рамках писатель Александр Цыпкин принял участие в дискуссии «Цифровая экономика — на гребне волны» и рассказал, почему современный мир принуждает нас «не выходить из комнаты». Мы записали его речь.
У меня было несколько проектов с влиятельными в цифровой экономике компаниями. Один из ее сотрудников, своего имени он просил не называть, сказал: «Знаешь, главная цель всего, что сейчас делается — загнать человека в капсулу из фильма «Матрица». Самое дешевое, что может быть для человека — это его нахождение в этой капсуле. Нам комфортно работать из дома, нам не нужен офис. Нам не нужна машина, чтобы куда-то ездить. Нам не нужно путешествовать, потому что существует виртуальная реальность. Нам не нужна спортивная площадка, и мы переходим в киберспорт – это самый дешевый способ занять молодежь бесплатно.
Это движение от заполнения планеты людьми, которым требуется очень много ресурсов, к ограниченному пространству, в котором человек получает и производит все, не выходя из цифры. Если говорить об экономике, то плохо это или хорошо — это уже другой вопрос. Все технологии, которые заставляют человека сидеть дома, будут развиваться. Потому что это единственный способ хоть каким-то образом сократить население и ужиться здесь в ближайшие 20-30 лет.
Что делают соцсети? Лишают нас необходимости общаться оффлайн. Мы можем, месяц не выходя из квартиры, получить весь спектр эмоциональной жизни: дружбу, ревность, предательство, реализацию творческого потенциала — потому что можно написать стихотворение, картину и выложить это в сеть. Остается только две вещи: секс и еда. Мы можем посмотреть на китайские и японские достижения в области секса, потому что они решают вопрос с робототехникой, остается только еда.
Это и есть «Матрица». То, что мы 20 лет назад считали фантастическим фильмом, происходит прямо сейчас. Экономика отвечает на эти вызовы, и если мы хотим конкурировать, то тоже должны производить подобные продукты.
На днях я выступал в Сочи на экономическом форуме, там также был один Нобелевский лауреат, и он говорил о том, что главная проблема планеты — перенаселение. Нас будет слишком много уже не через 100 лет, а через 10. И единственный способ с этим справиться – уплотнять нас через цифру.
Как это ни комично, но скандал с Вайнштейном и со всеми остальными товарищами — это предтече того, что описал Пелевин в романе «Снафф». Помните, там же был возраст согласия? Западное общество выжимает из повестки обычные отношения между мужчиной и женщиной. Сегодня ты подумаешь: «А надо ли вообще?». Потому что идет охота на ведьм. Население будут сокращать всеми возможными способами.
Второй, гораздо более страшный сценарий. Показательна судьба Стива Джобса: один из богатейших людей, который сам создавал новые технологии, точно так же, как мог бы любой из нас, заболел раком и очень быстро умер. То есть сегодня, есть ли у тебя миллиарды или нет, ты получаешь более-менее равный шанс на продолжительность жизни и смертельные заболевания. Но скоро на рынок выйдут лекарства, которые изменят ситуацию: за деньги можно будет купить жизнь. У кого они будут, тот будет жить долго.
Такого не было в истории человечества. Все, что связано с искусственными органами, чипами и подобным — деньги будут означать реальную продолжительность жизни, в разы отличающуюся от обычной. Это, конечно, большая проблема для человечества. Помните, был известный фильм о том, как делают органы в кредит, и потом их забирают, если человек не отдает долг? Скоро это перестанет казаться фантастикой. Это не вопрос, есть у кого-то Mercedes или нет. Это вопрос, останется ли жив твой ребенок. И это проблема будущего, которая коснется нас всех, потому что новых технологий не хватит на каждого, в этом проблема. Это затронет и Россию в том числе, потому что если мы не создадим фармакологические компании мирового уровня, то будем в зависимости от дорогих лекарств, которые производят на Западе. И еще больше людей будут загнаны в капсулы, потому что если человек не выходит из дома, у него есть стандартный протокол питания, то у него меньше шансов заболеть. Это произойдет не через 100 лет, над этим нужно думать сейчас.
Человек стал другим. Раньше удовольствия были связаны с физическим телом. А сейчас для многих базовые потребности — это количество лайков и просмотров аккаунта в Instagram или в Telegram-канале. Человек может сидеть в деревне, быть абсолютно непривлекательным, но жить совершенно другой жизнью в сети. И как только у него будет возможность полностью туда переехать — он это сделает. Потому что виртуальное одобрение неизвестных тебе людей делает сейчас счастливыми многих. Это не никак не соответствует тем ценностям, которые были на протяжении последних 20000-30000 лет. Тот человек, каким мы его знаем, на нас закончится.
Записала Валерия Чучман
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