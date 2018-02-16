Ну, как бы, типа: почему слова-паразиты, которые все ненавидят, на самом деле важны



Против «как бы» можно использовать настой из одной измельченной луковицы или головки чеснока, залитой стаканом теплой кипяченой воды. Настаивать ночь, а утром пить натощак. Курс 40–50 дней.

От «типа» хорошим средством является свежий сок моркови: детям выпивать по две столовых ложки, а взрослым пить по трети стакана натощак утром и вечером.

Для того, чтобы избавиться от «блин», делают клизмы с отваром головки чеснока в стакане молока. Курс 40–50 дней.

(Народное средство)

С давних пор я говорил «ну». И на каждое «ну» моя мама отвечала: «без ну». Я честно пытался повторить то, что уже сказал, без «ну», но звуки застревали у меня в глотке. Я чувствовал себя учеником, которого попросили выйти из класса и зайти снова, на этот раз постучавшись. Абсурдность и унизительность этой процедуры была настолько вопиющей, что мне проще было промолчать, а маме — не настаивать, ведь она все прекрасно понимала с первого раза. Шло время, «ну» в моей речи сменилось на «типа», его вытеснило «как бы»; а потом я понял, что самое безопасное — это «э-э». Теперь я говорю «э-э».

Удивительно: мы с таким рвением стремимся очистить собственную речь и речь своих близких от «несносных паразитов», что не задумываемся об очевидной вещи: если нам всем так тяжело перестать употреблять эти слова, если нам так тяжело обходиться без них, вероятно, это свидетельствует о том, насколько они важны для нашего общения?