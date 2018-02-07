Илон Маск запустил в космос свой личный автомобиль Tesla, который будет летать вокруг Солнца под Боуи
Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой находится личный автомобиль инженера– красный Tesla Roadster.
Ракету запустили с космодрома имени Кеннеди в штате Флорида 6 февраля около 23:45 по московскому времени. Запуск прошел успешно. В стереосистеме автомобиля во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity (во время старта прозвучала Life on Mars). За рулем машины сидит манекен в скафандре, а в салоне Tesla лежит диск с произведениями фантаста Айзека Азимова.
Breaking: SpaceX launches its powerful #FalconHeavy rocket for the first timehttps://t.co/AkAnK0LJXr pic.twitter.com/yd0GNBUBr2— The Verge (@verge) 6 февраля 2018 г.
Tesla Roadster должен вращаться по гелиоцентрической орбите (используется для полетов к Марсу), приближаясь к Земле и Марсу.
View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O— Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.
Ракета-носитель Falcon Heavy создана для вывода на орбиту тяжелых грузов весом до 63 тонн. Falcon Heavy является промежуточным этапом в планах SpaceX по организации путешествий на Марс и дальнейшей колонизации красной планеты.
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