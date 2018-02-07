Илон Маск запустил в космос свой личный автомобиль Tesla, который будет летать вокруг Солнца под Боуи

 

Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой находится личный автомобиль инженера– красный Tesla Roadster.

Ракету запустили с космодрома имени Кеннеди в штате Флорида 6 февраля около 23:45 по московскому времени. Запуск прошел успешно. В стереосистеме автомобиля во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity (во время старта прозвучала Life on Mars). За рулем машины сидит манекен в скафандре, а в салоне Tesla лежит диск с произведениями фантаста Айзека Азимова.

 

Tesla Roadster должен вращаться по гелиоцентрической орбите (используется для полетов к Марсу), приближаясь к Земле и Марсу.

 

Ракета-носитель Falcon Heavy создана для вывода на орбиту тяжелых грузов весом до 63 тонн. Falcon Heavy является промежуточным этапом в планах SpaceX по организации путешествий на Марс и дальнейшей колонизации красной планеты.


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