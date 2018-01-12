В Петербурге отмечает 100-летний юбилей старейший практикующий археолог мира

13 января исполняется 100 лет старейшему практикующему археологу в мире, жителю Петербурга Василию Прокофьевичу Любину. Об этом "Собака.ru" сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры РАН, в котором трудится ученый.

Василий Прокофьевич – первооткрыватель раннего палеолита в Армении, доктор\ исторических наук, профессор, создателем школы исследователей раннего и среднего палеолита Кавказа и Юга России, ученый, который провел в экспедициях более 60 лет и ветеран, прошедший Великую Отечественную войну с первых дней до окончательной победы.

В свою первую археологическую экспедицию археолог отправился после войны в 1949 году. Ученый вспоминает, что артефакты палеолита в том полевом сезоне приходилось искать среди следов боевых действий. «Первая послевоенная экспедиция, в которой я работал на Кавказе, состоялась летом 1949 года. Помню, что в послевоенное время острой проблемой было спастись от голода, и мы привозили с собой из Ленинграда мешки сухарей, а также сливочное масло, которое охлаждали с помощью сосудов с холодной водой. Во многих случаях при раскопках мы сталкивались со страшным наследием войны – при проведении археологической разведки местности нередко обнаруживали остатки боеприпасов, мин и минных полей»,- говорит он. После войны он также проработал учителем в Цхинвали, и там встретил сотрудницу Эрмитажа Евгению Пчелину, которая порекомендовала археолога Борису Пиотровскому (директор Эрмитажа в 1964-1990 годах и отец Михаила Пиотровского, - Прим. ред.) для поступления в аспирантуру ИИМК.

Василий Прокофьевич стал известен в научных кругах благодаря своим открытиям на Кавказе – древнейшим памятникам этого региона, а также исследованиями в Туркмении и Африке, Каповой пещере на Урале и других археологических памятников. Сейчас наукой ученый практически не занимается из-за слабого зрения. Любин пишет мемуары, которые затрагивают его детство, войну и различные истории, связанные с археологией.