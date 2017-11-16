СПбГУ планирует получить от продажи своих зданий 60 млрд рублей

СПбГУ собирается выставить свое имущество в центре Петербурга на продажу и выручить за него 60 млрд рублей. Депутаты беспокоятся, что переезд университета из центра города и продажа его недвижимости могут нанести ущерб зданиям-памятникам, многие из которых — объекты культуры федерального значения.

Депутат ЗакС Алексей Ковалев уточнил, что эти цифры приводил месяц назад на совещании по поводу дальнейшей судьбы университета первый проректор СПбГУ Илья Дементьев. «Эти же цифры есть в концепции перебазирования, которую разработал СПбГУ. Создание нового кампуса сам вуз в этой концепции оценивает в 100 млрд рублей. Так что продажа старых зданий даже полностью не покроет расходы на перебазирование», — сообщил он.

Парламентарии опасаются, что исторические здания, которые сейчас принадлежат СПбГУ (в том числе здание Двенадцати коллегий, Новобиржевой Гостиный Двор, дворец Петра II, Кадетский корпус, усадьба «Михайловская дача», несколько зданий Смольного монастыря, усадьба графов Бобринских на Галерной улице и пр.) после переезда университета из центра Петербурга и продажи другим собственникам могут быть утрачены. Процесс продажи зданий, большинство из которых являются объектами культурного наследия федерального значения и находятся в федеральной собственности, по мнению парламентариев, может затянуться на неопределенный срок, так как их крайне трудно приспособить для современного коммерческого использования.

По данным официального сайта университета, у СПбГУ на 1 января 2016 года в постоянном пользовании находилось 414 объектов недвижимости. В том числе 67 земельных участков общей площадью 471 га (из них 25 га в Петербурге), а также 347 зданий и сооружений суммарной площадью 803 тыс. м2 (в том числе 57 памятников). Только на Васильевском острове, в районе пл. Сахарова, у СПбГУ около 200 тыс. м2 недвижимости. И еще 47 объектов недвижимости (11 земельных участков и 35 зданий, помещений, сооружений) на тот момент находились в процессе оформления.

Примечательно, что с 2007 года университет потратил более 16 млрд рублей на ремонт своих зданий. В прошлом году о планах СПбГУ в течение 10 лет переехать в Ленобласть, под Гатчину, в район деревни Дони-Верево, где специально для вуза построят кампус оценочной стоимостью 50 млрд рублей, «ДП» рассказал высокопоставленный источник в правительстве Ленобласти. По его словам, на участке площадью 134 га, который будет передан из региональной собственности в федеральную, для СПбГУ построят около 1 млн м2 недвижимости: общежития для студентов, жилье для преподавателей, научно-исследовательские лаборатории, клинику, спортивные сооружения.

Источник «ДП» также сообщил, что проблему транспортной доступности кампуса решат при помощи скоростной электрички, которая соединит Гатчину с Петербургом. Один из источников «ДП» в ЗС сообщил, что причиной обращения стало поручение главы правительства РФ Дмитрия Медведева проработать вопрос о создании единого кампуса СПбГУ на территории Петербурга. «Очень странная инициатива. Почему обязательно нужно сломать все старое, чтобы построить что-то новое? И куда смотрят Минкульт и Агентство по управлению федеральным имуществом?» — возмутился источник.

По материалам «ДП»