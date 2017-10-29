Илон Маск опубликовал первое фото подземного автотоннеля

The Boring Company tunnel under LA

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

The Boring Company, которой владеет Илон Маск, продолжает строительство подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.

В планах компании – организовать автодорогу под землей, чтобы освободить город от лишних пробок и, таким образом, разгрузить улицы. Спуск в тоннель, как планирует Маск, будет осуществляться на специальных платформах для автомобилей. Согласно проекту, водители смогут разгоняться под землей до 200 км в час.

Однако подземная дорога – это только малая часть всех проектов американского предпринимателя. Месяц назад основатель компании Space X Илон Маск рассказал, что планирует построить космический корабль для полета на Марс.

О том, какое будущее ждет человечество по прогнозам Маска, прочитайте здесь.


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Автор: ritashmk
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