В небе над Петербургом вспыхнул огромный шар

В ночь на 12 сентября в небе над Петербургом вспыхнул и угас огромный огненный шар. Видеозаписи с регистраторов водителей и фотографии с необычным явлением появились в Интернете, серию «роликов с НЛО» опубликовали на Youtube.

Очевидцы утверждают, что метеорит пронесся за доли секунды. На видео видно, как яркий светящийся шар стремится к земле и постепенно гаснет. Явление наблюдалось в разных районах города и области.

«Яркая желтая вспышка, я подумала еще, что как-то странно самолет летит: низко и слишком сильно моргает сигнальными огнями. А потом он пропал. Движение было в сторону Ржевки», — написала в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» одна из жительниц города.

По словам астрономов Пулковской обсерватории, вероятнее всего, это был метеор, который полностью сгорел в атмосфере. «Периодически такое бывает по всей Земле, но не везде так много видеорегистраторов. Скорее всего, это мелкое астероидное тело или крупная частица потока Персеиды, из которого мы совсем недавно вышли», — пояснил «Фонтанке» сотрудник обсерватории.

Персеиды — метеорный поток, который каждый год в августе появляется со стороны Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Метеоры таких размеров для планеты не опасны — они не долетают до поверхности.

По материалам «ДП»