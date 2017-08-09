Профессор СПБГУ Татьяна Черниговская встретилась с Далай-ламой

В столице Индии завершилась двухдневная встреча Далай-ламы XIV с ведущими российскими учеными, среди которых была известный нейролингвист, профессор СПБГУ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Черниговская. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба университета.

Впервые духовный лидер тибетского буддизма обсудил с исследователями из России то, как наука и образование связаны с развитием идей сострадания, любви и отказа от насилия.

«Настало время, чтобы изменить сознание с помощью повышения уровня образования, уровня осознанности, — отметил Далай-лама. — Важно донести до людей, что идея деления мира на "своих" и "чужих" устарела. Нам нужно отказаться от такого разделения, потому что это источник насилия. Все мы часть человечества, и моя задача заключается в том, чтобы продвигать идею единства всего населения планеты».

Вместе с экспертами духовный лидер обсудил результаты последних исследований российских ученых о сознании, эмоциях, личности и медитации. Черниговская выступила с докладом «Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание». Она отметила, что особого внимания ученых заслуживают музыка и язык, в частности поэтическое слово, а новая наука биолингвистика как раз пытается найти универсальные черты эволюции биологических систем и языка. 

 

«Если мы уберем всех людей с планеты, будет ли музыка, математика? Я не спрашиваю о бумаге и других носителях, где все фиксируется, — рассказала она. — Вопрос: будет ли музыка и математика, если не будет людей, которые слушают и думают? Мой ответ — нет. Музыка Моцарта без слушателя станет просто колебанием воздуха».

Далай-лама отметил, что в своем докладе профессор СПбГУ объяснила принцип взаимозависимости всех вещей. «Вы рассказывали о взаимозависимости объекта и субъекта, однако такова не только суть их отношений, но и природа всех явлений в мире», — сказал он, добавив, что об этом же говорится в одном из самых известных буддийских текстов — «Сутре сердца».

Встреча Далай-ламы с российскими исследователями «Природа сознания» проходила в рамках международной конференции «Фундаментальные знания: диалог между российскими и буддийскими учеными». В дискуссии приняли участие члены-корреспонденты РАН и РАМН, эксперты в области нейронаук, молодые исследователи, а также буддийские геше (ученые — Прим. ред.) и молодые монахи, которые недавно прошли обучение естественным наукам.

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