Профессор СПБГУ Татьяна Черниговская встретилась с Далай-ламой

В столице Индии завершилась двухдневная встреча Далай-ламы XIV с ведущими российскими учеными, среди которых была известный нейролингвист, профессор СПБГУ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Черниговская. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба университета.

Впервые духовный лидер тибетского буддизма обсудил с исследователями из России то, как наука и образование связаны с развитием идей сострадания, любви и отказа от насилия.

«Настало время, чтобы изменить сознание с помощью повышения уровня образования, уровня осознанности, — отметил Далай-лама. — Важно донести до людей, что идея деления мира на "своих" и "чужих" устарела. Нам нужно отказаться от такого разделения, потому что это источник насилия. Все мы часть человечества, и моя задача заключается в том, чтобы продвигать идею единства всего населения планеты».

Вместе с экспертами духовный лидер обсудил результаты последних исследований российских ученых о сознании, эмоциях, личности и медитации. Черниговская выступила с докладом «Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание». Она отметила, что особого внимания ученых заслуживают музыка и язык, в частности поэтическое слово, а новая наука биолингвистика как раз пытается найти универсальные черты эволюции биологических систем и языка.