Коронавирусом в Петербурге переболели 200 000 человек? Это значит, что эпидемия заканчивается? Объясняет эпидемиолог

В чем основная цель вашего исследования?

Существует стандарт исследований, позволяющих оценить распространение инфекционных заболеваний. Covid-19, как и многие другие подобные заболевания, часто протекает без симптомов или в легкой форме — и такие случаи не попадают в официальную статистику. Так происходит во всем мире. Соответственно официальные цифры обычно не демонстрируют реальную картину.

Именно поэтому во многих странах в случае эпидемии используют серологический опрос. Что это значит? После встречи с вирусом организм вырабатывает антитела — белки, которые участвуют в механизмах защиты от инфицирования. Их наличие является маркером перенесенного заболевания. Если мы узнаем, сколько среди жителей определенного региона носителей этих антител, то поймем какой процент населения переболел в разной форме.

У серо-опросов есть несколько особенностей. Первая — выборка должна быть репрезентативной для населения конкретного региона. Почему это сложно осуществить? Потому что анализ приходят сдавать в первую очередь те люди, у которых есть мотивация это сделать: они ездили за границу, у них была простуда, они контактировали с заболевшим. Это приводит к смещениям в исследовании — то есть переболевших в отдельно взятой группе может быть больше, чем в среднем по городу. Именно поэтому в нашем исследовании ключевую роль играют социологи Европейского Университета: они собрали необходимую тысячу человек случайным образом (генерируются телефонные номера с кодом Петербурга и обзваниваются), сделали опросники и для тех, кто согласился пройти тест, и для тех, кто отказался, что позволило рассчитать вероятное смещение, которое нужно было учесть при определении результатов.

Вторая проблема таких исследований – это сами тесты. Они могут давать как ложноположительный, так и ложноотрицательный результат. Если мы не будем это учитывать, то тоже можем ошибиться. Это еще одна причина, почему нельзя просто взять результаты тестов на антитела и сказать, что процент переболевших по городу такой-то. В нашем исследовании учитываются и такие искажения.

Исследование еще не закончено. По предварительным результатам коронавирусом в Петербурге переболели 5,7% жителей или не меньше 200 000 человек. Мы решили поделиться этими цифрами, потому что они, на наш взгляд, уже достаточно точны и поддаются интерпретации — несмотря на то, что из тысячи тестов мы получили результаты только половины. Механика исследования такова, что важно не количество людей, а репрезентативность. Если выборка будет увеличиваться, цифра будет становиться более точной, но не поменяется кардинально. А вот если мы ошибемся с репрезентативностью, то результат может быть в два-три раза больше или меньше, чем на самом деле.