Лев Манович о Data-science: «Проблема XXI века — переизбыток информации. Миром будет править тот, кто научится пользоваться статистикой»

Как русский авангард поменял визуальную коммуникацию

Давайте сравним авангард 10–20-х годов прошлого века и то, что происходит сейчас: что значит изобрести культурный авангард сегодня. В 20-х авангардные художники, архитекторы и дизайнеры придумали новый язык, подходящий для нового общества, в основе которого лежали технологии. Рассмотрим конкретные примеры. На первом – Бернард Шоу, который фотографирует на камеру «Лейка». На втором — натюрморт для обложки советского журнала «Журналист», которую оформил гениальный художник и дизайнер Родченко. На ней мы видим объекты для коммуникации, среди которых и «Лейка». Первая компактная, портативная фотокамера «Лейка» была выпущена в 1925 году, и она изменила язык фотографии, стала новым типом коммуникатора, инструментом журналиста.

Журналистика в 20-е годы превратилась в довольно авангардную область, тогда появилось документальное кино — благодаря Дзиге Вертову. Например, стало возможным фотографировать с необычного ракурса, изменяя композицию кадра не только по горизонтали и по вертикали, «Лейка» давала возможность фотографировать объект очень близко, приближаться к нему. Вертов, как и многие его коллеги — Эйзенштейн, Эль Лисицкий — придерживался левых взглядов. Все эти видные деятели авангарда стремились «взорвать» буржуазное восприятие мира — когда все горизонтальное и вертикальное, симметричное — и показать реальность по-новому.