Во всех российских вузах решили провести экзамены дистанционно

Напомним, ранее уже сообщалось, что учебный год в российских высших учебных заведениях планируется завершить в дистанционном формате, но в те же сроки, что и обычно. Позднее в Минобрнауки рассказали, как будут проходить экзамены и защита дипломов в период коронавируса.

Тем временем Минпросвещения официально перенесло сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году. Ранее их уже корректировали — Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня. Кроме того, обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов решено отменить, итоговые оценки выставят на основании годовых. А еще стало известно, как родители и выпускники относятся к дистанционному обучению. Выяснилось, что 23% родителей и выпускников удовлетворяет учеба на «удаленке».

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.