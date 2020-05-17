Все российские вузы готовы проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате. Об этом в воскресенье сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает ТАСС.
Во всех российских вузах решили провести экзамены дистанционно
«Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональные, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются. Но мы настраиваемся и готовы не то, что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все дистанционно», — отметил Фальков.
При этом 77% российских вузов решили сохранить государственные экзамены и защиту выпускных квалификационных работ в качестве государственной итоговой аттестации, другие же высшие учебные заведения оставили только защиту ВКР, дополнил Фальков.
«У нас ситуация такая, что 77% вузов сохранили и государственные экзамены, и защиту выпускных квалификационных работ. Но 23% пошли по другому пути: они оставили только защиту дипломов, как мы их раньше называли, как единственную форму государственной аттестации. Закон такое право предоставляет вузам, и часть вузов им воспользовалась», —поделился он.
Напомним, ранее уже сообщалось, что учебный год в российских высших учебных заведениях планируется завершить в дистанционном формате, но в те же сроки, что и обычно. Позднее в Минобрнауки рассказали, как будут проходить экзамены и защита дипломов в период коронавируса.
Тем временем Минпросвещения официально перенесло сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году. Ранее их уже корректировали — Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня. Кроме того, обязательные экзамены по русскому и математике для 9-х классов решено отменить, итоговые оценки выставят на основании годовых. А еще стало известно, как родители и выпускники относятся к дистанционному обучению. Выяснилось, что 23% родителей и выпускников удовлетворяет учеба на «удаленке».
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