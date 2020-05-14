Роспотребнадзор предложил отменить в школах перемены и сократить число учеников в классах

Федеральная служба предложила измерять температуру у учеников и учителей перед входом в учебное заведение, за каждым классом закрепить отдельное помещение и отменить общие перемены.

«Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)»,— отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме этого школам рекомендовано сократить по возможности число учеников в классах, отменить продленки, а занятия физической культурой проводить исключительно на улице. В помещениях же советуют дезинфицировать воздух и усливать «педагогическую работу по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей».

Напомним, ранее Минпросвещение рекомендовало перенести последние звонки и выпускные в режим онлайн. Также ведомство уже отменило проведение ОГЭ-2020 — учеников девятых классов итогово аттествуют на основе их текущих оценок. ЕГЭ также перенесено на более поздний срок (пока точные сроки его проведения обсуждаются). При этом сдавать экзамен придется только тем, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, и только два предмета, необходимые для зачисления. Оценки в аттестаты всем выпускникам также выставят по итогам года.

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