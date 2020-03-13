Как Жорес Алферов перед смертью пытался спасти Академический университет? Последнее интервью лауреата Нобелевской премии

Главная задача

Моя главная задача — это сохранить университет, потому что над ним нависла угроза. Наш Национальный исследовательский Академический университет создан для решения совершенно определенных задач. Но он — государственная бюджетная организация. И если говорить откровенно на эту тему, то его бюджет примерно вдвое меньше, чем на самом деле требуется для такого университета. И это очень тяжелая ситуация.

Выход только один — в два раза увеличить бюджет университета. Для решения всех проблем нам необходимо не 300 миллионов рублей в год, которые нам выделяют, а шестьсот. И сделать это должно государство. Думаю, не такие уж это большие средства в сравнении с тем, какой вклад делает наш очень небольшой университет в подготовку научных кадров. Это непрерывный образовательный процесс, начиная с восьмого класса и заканчивая подготовкой кандидатов наук.

Самым важным сейчас является решение задач, которые позволили бы нашей стране в наиболее важных и перспективных направлениях стать мировыми лидерами. С уверенностью могу сказать, что таким направлением, которое является наиболее бурно развивающимся и которое будет развиваться все больше и больше, является электроника. Посмотрите, за что присуждались Нобелевские премии, которые изменили лицо мира. В этом списке — крупнейшие ученые, которые сделали свои открытия в области электроники.

Наш университет работает как раз в этом направлении. Мы ведем фундаментальные исследования, которые открывают новые возможности применения электроники. Мы продвигаем электронику в область биомедицины, чтобы наши исследования были связаны с жизнью и здоровьем человека.

Если такого рода изыскания финансировать как работы стандартных учебных заведений, ожидаемых результатов мы не получим. Ну и публику нужно привлекать другую в качестве исследователей, в качестве профессуры. Думая обо всем этом, мы создали у нас в университете, наверное, одну из самых лучших экспериментальных баз в Европе. У нас шесть самых современных машин молекулярной эпитаксии. Дело в том, что эти исследования потребовали новых технологий. Сначала это родилось на технологии жидкостной эпитаксии. Все это развивалось на эпитаксиальных технологиях. Такая технология — это когда вы выращиваете новую структуру на подложках. Жидкостная эпитаксия позволила решить принципиальные проблемы гетероструктур, но там мы не могли решать проблемы нанотехнологий, наноструктур. Молекулярная эпитаксия — это просто испарение в вакууме из источников, но это довольно сложные машины, в которых вы контролируете и потоки пучков, которые идут, и состав структур, их геометрию.