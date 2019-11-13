Есть уличное искусство всем понятное и одобряемое массами — портрет Сергея Бодрова на трансформаторной будке. А ваш институт проводит стрит-арт-прогулки, обращая внимание на тэги — подписи граффитчиков и крошечные рисунки. Зачем это нужно?

Мы не академическая институция — изучаем явления и на макроуровне, и на микроуровне. В нашем Институте я в большей степени отвечаю за просветительский, исследовательский и образовательный компоненты, поэтому решила отойти от теории «Для чего нужны граффити?» и посмотреть на город с точки зрения прохожего или даже художника. Так возникли бесплатные иммерсивные прогулки-экскурсии, на которых мы не говорим: «Посмотрите направо, посмотрите налево», а все вместе разглядываем стены, подмечаем детали. Собираем и архивируем материалы о мелких граффити или инсталляциях уличных художников — получается визуальная городская археология. Есть города с нулевой толерантностью к стрит-арту, вроде Хельсинки, где за рисование в неположенном месте — уголовная ответственность. В Петербурге, на мой взгляд, стрит-арт и граффити — ответ на попытку сделать из города музей: не трожь, не дыши на шедевр, ходи в войлочных тапках.