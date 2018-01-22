Сендер Колдобский: «Я работал в кочегарке и однажды просто упал без сознания с ведром угля»

Сендер Гиршевич, вы рассказывали как-то, что первые месяцы блокады были для вас самыми страшными.

Да, это так. Мне было пятнадцать лет, когда началась война, я только окончил семь классов и собирался осенью продолжить учебу. Но наступило 22 июня, и моим мечтам не суждено было сбыться. Жили мы с родителями в коммунальной квартире, мою младшую сестру летом удалось эвакуировать в Тюменскую область, а я остался с папой и мамой. Пришла суровая голодная зима, на окнах толщина наледи достигала нескольких сантиметров, было темно и холодно, а топить круглую печку-буржуйку было нечем. Мой отец, получивший тяжелое ранение на Первой мировой войне, сильно болел и не мог даже ходить — вся ответственность за обогрев нашей комнаты лежала на мне. Пока мама работала на заводе, я собирал щепки, чтобы хоть как-то добыть тепло и подогреть воду. Мы спали с родителями в одежде все вместе, чтобы было теплее, и 19 января 1942 года наступил трагический для нас с мамой день: проснувшись утром, я обнаружил, что мой отец умер. Конечно, я был несведущим в таких делах — встретил на улице женщину, которая подсказала мне адрес площадки, где оставляли усопших. Отвез туда на саночках тело папы. Мама была сердечницей, смерть мужа стала для нее огромным ударом. Ее удалось определить в больницу Михельсона на Большой Подьяческой, в которой она пролежала около трех месяцев. Но в больницу попала бомба, и я остался совсем один.

Как вы нашли в себе силы справиться с этим горем?

Я дал себе обет, что сделаю все возможное, чтобы помочь младшей сестре. Я отправлял ей в Тюменскую область с оказией мамины вещи, какие-то из них она дарила своей воспитательнице, чтобы та помогала ей, а сестра писала мне письма в блокадный Ленинград и однажды прислала чекушку масла. После прорыва блокадного кольца я забрал ее домой. Гита окончила ремесленное училище, получила профессию полиграфистки, вышла замуж и родила дочь Таню, в воспитании которой я принимал участие. Затем и Таня вышла замуж, у нее родился сын, которого я также помогал воспитывать. Своей семьи я не создал, всю жизнь посвятил сестре Гите и не жалею об этом. Я выполнил свой обет.